На подлете к Москве сбили 62 беспилотника за ночь
Силы ПВО сбили 25 БПЛА на подлете к Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего за ночь российские военнослужащие уничтожили 62 украинских дрона, атаковавших Москву.
На местах падения обломков работают экстренные службы, написал господин Собянин в Telegram. Другие подробности не уточняются.
Все столичные аэропорты приостановили работу, сообщали в Росавиации. Ограничения для Внуково, Домодедово и Жуковского были введены вчера около 22:50 мск, Шереметьево остановил прием и отправку самолетов около 23:30 мск.