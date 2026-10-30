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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ФинансыЦифровые активы

Криптобиржи за сутки принудительно ликвидировали 247 тыс. позиций на $1,5 млрд

За последние сутки мировые криптобиржи принудительно ликвидировали позиции 247 тыс. трейдеров на сумму свыше $1,5 млрд, следует из данных Coinglass. Подавляющее большинство принудительно закрытых ордеров составили длинные позиции ($1,35 млрд), в то время как на короткие пришлись $200 млн. Самая крупная одиночная ликвидация на $11,1 млн произошла на бирже Binance.

Ликвидация в криптоторговле — это принудительное закрытие маржинальной позиции биржей. Она происходит, когда убытки по сделке с кредитным плечом исчерпывают залог трейдера. Этот механизм предотвращает уход депозита в минус и защищает площадку от убытков.

Волна ордеров на ликвидацию сопровождается падением криптовалют. Биткоин проседал ниже $77 тыс. (-4,4%), а Ethereum опускался до уровня $2,2 тыс (-5,5%). Суммарная капитализация рынка снизилась до $2,58 трлн (-5%).
Ситуация на рынке вызвана сообщениями о возможном взломе криптобиржи Binance, ущерб от которого, по оценкам, может достигать $5,7 млрд. Руководство Binance пока не подтвердило факт хищения средств, однако уже объявило о заморозке около $3 млрд предположительно похищенных активов.