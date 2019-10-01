Уволен и. о. завотделения онкоцентра Блохина

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии и исполняющий обязанности заведующего отделением Георгий Менткевич освобожден от последней должности, сообщил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди журналистам на брифинге. НИИ — подведомственное учреждение НМИЦ.

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор»,— сказал господин Стилиди (цитата по ТАСС). «Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра, сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением. <...> Сделал я это несколько дней назад»,— сказал Иван Стилиди.

«По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов»,— заявил он, назвав возникший конфликт «противостоянием новой администрации».

В понедельник 26 врачей из НИИ детской онкологии и гематологии написали, по их словам, заявления об увольнении. Они жалуются на «ужасные условия», в которых дети получают лечение, а также несправедливое начисление зарплаты.

Одним из инициаторов этого обращения был господин Менткевич.

На ситуацию отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав «примет меры для прояснения ситуации». Господин Стилиди дал понять, что конфликт вызван «личными амбициями» ряда сотрудников, и заявил, что попросил дать их выступлению правовую оценку.

Конфликт в Центре имени Блохина начался летом 2019 года, когда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Утверждается, что она создала в институте напряженную обстановку.

О конфликте — в публикации “Ъ” «Прогрессирующий онкологический конфликт».