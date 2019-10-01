Умерла оперная певица Джесси Норман

В Нью-Йорке в возрасте 74 лет умерла американская оперная певица (сопрано) Джесси Норман, сообщает AP со ссылкой на ее семью. Она умерла в больнице Маунт-Синай от септического шока и полиорганной недостаточности, которые последовали за осложнениями от травмы позвоночника, которую певица получила в 2015 году.

В заявлении семьи говорится, что они «гордятся музыкальными достижениями Джесси и тем вдохновением, которое она дарила слушателям во всем мире, которое и впредь будет источником радости».

О похоронах будет объявлено в ближайшее время.

Госпожа Норман выступала среди прочего в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), «Ла Скала» (Милан) и «Ковент-Гардене» (Лондон).

Среди исполненных ею партий — Елизавета («Тангейзер» Вагнера), Аида («Аида» Верди), Кассандра («Троянцы» Берлиоза), Кармен («Кармен» Бизе) и другие.