Цена нефти Brent на бирже ICE растет почти на 3%
Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись почти на 3%. На пике декабрьский фьючерс подорожал на 2,9% — до $114,01 за баррель, после чего, по данным на 4:49 мск, стоимость скорректировалась до $113,84 (+2,74%).
Параллельно стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре поднималась на 1,95%, до $104,78 за баррель.
Котировки растут после новостей о том, что Иран мог возобновить атаки на суда в Ормузском проливе, а также из-за сообщений об ударах хуситов по саудовскому НПЗ. Кроме того, вчера The Wall Street Journal сообщила о том, что Пентагон предложил президенту США Дональду Трампу варианты возобновления боевых действий против Ирана.