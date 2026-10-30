Цена нефти Brent на бирже ICE растет почти на 3%

Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялись почти на 3%. На пике декабрьский фьючерс подорожал на 2,9% — до $114,01 за баррель, после чего, по данным на 4:49 мск, стоимость скорректировалась до $113,84 (+2,74%).