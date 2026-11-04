Самвела Карапетяна задержали после обысков в Ереване
Главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом, увезли после обысков в его доме. Как сообщил Следственный комитет Армении, поводом стало уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями из-за нарушений ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащем бизнесмену.
По утверждению СК Армении, «члены преступной группы», возглавляемой Самвелом Карапетяном, злоупотребляли полномочиями с целью хищения имущества в особо крупном размере. Речь идет в том числе о привлечении кредитных средств в объемах, «не вытекающих из реальной необходимости обеспечения нормального функционирования компании». Убыток «Электросетей», по данным компании, составил около $179 млн.
СК Армении сообщал о проведении обысков по 65 адресам, в том числе — у племянника Самвела Карапетяна, лидера парламентской фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Политик объясняет происходящее политическими мотивами правительства: давлением на оппозицию из-за нежелания проголосовать за изменение Конституции.
«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. ЗАО обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. В июне 2025 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети», а власти назначили временного управляющего компанией.