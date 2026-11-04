Самвела Карапетяна задержали после обысков в Ереване

«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. ЗАО обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. В июне 2025 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти. Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети», а власти назначили временного управляющего компанией.