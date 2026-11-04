Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль войдет в совет директоров «Реала»

40-летний Рафаэль Надаль 22 раза выигрывал турниры Большого шлема. Всего на его счету 92 титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он завоевал золото в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Теннисист объявил о завершении карьеры в 2024 году.