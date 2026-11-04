Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль войдет в совет директоров «Реала»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль войдет в совет директоров мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщается на сайте команды.
Официально в качестве члена совета директоров он будет утвержден 21 ноября. «Достижения Рафаэля Надаля выходят далеко за пределы тенниса. Трудолюбие, самоотверженность, стремление к совершенству, скромность, уважение к соперникам и готовность помогать другим сделали его примером для миллионов людей»,— говорится в заявлении.
В своих социальных сетях Надаль поблагодарил президента «Реала» Флорентина Переса за предложение войти в совет директоров. Спортсмен написал, что ему «хочется учиться новому и приносить клубу как можно больше пользы».
40-летний Рафаэль Надаль 22 раза выигрывал турниры Большого шлема. Всего на его счету 92 титула под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он завоевал золото в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Теннисист объявил о завершении карьеры в 2024 году.