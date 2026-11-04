К донецким трубам подключили китайского производителя

В своем обращении к председателю СКР и генпрокурору адвокат господина Даллари Олег Клименко просит дать юридическую оценку действиям сотрудников заводов-изготовителей из КНР по факту выявленного следствием несоответствия качества продукции указанному в сопроводительных документах. По его словам, на всех кранах имеется отлитая отметка «GGG 50» (обозначение высокопрочного чугуна по немецкому стандарту), к ним прилагалась заводская документация о качестве. Адвокат подчеркивает, что орган предварительного следствия не направил ни одного запроса изготовителям продукции в КНР, чтобы прояснить вопрос с наличием маркировки и проверкой качества продукции перед ее отправкой заказчику.