К донецким трубам подключили китайского производителя
К делу о хищении при строительстве водовода просят привлечь поставщиков из КНР
Защита фигурантов уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на строительство водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Александру Гуцану. Адвокаты просят дать юридическую оценку действиям представителей китайских заводов, поставивших оборудование, которое следствие посчитало некачественным.
Как стало известно “Ъ”, к руководителям СКР и Генпрокуратуры обратились адвокаты гендиректора ООО ПП «Интерарм» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также представителя столичной компании-подрядчика ООО НЭСТ. Последние в зависимости от роли каждого обвиняются в особо крупном мошенничестве и даче взятки (ч. 4 ст. 159 и ст. 291 УК РФ). В данный момент это уголовное дело рассматривает Ворошиловский районный суд Ростовской области. Процесс проходит в закрытом режиме.
Напомним, согласно материалам уголовного дела, в 2022 году было принято решение об организации альтернативной системы поставки воды из Ростова-на-Дону в Донецк. Ответственной за прокладку водовода Минобороны назначило Военно-строительную компанию (ВСК).
По данным Главного военного следственного управления СКР, в рамках исполнения госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс ВСК заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. Последняя фирма привлекла субподрядчиком компанию «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям.
После монтажа в водоводе появились прорывы и протечки.
Ущерб был оценен в полную стоимость контракта.
В своем обращении к председателю СКР и генпрокурору адвокат господина Даллари Олег Клименко просит дать юридическую оценку действиям сотрудников заводов-изготовителей из КНР по факту выявленного следствием несоответствия качества продукции указанному в сопроводительных документах. По его словам, на всех кранах имеется отлитая отметка «GGG 50» (обозначение высокопрочного чугуна по немецкому стандарту), к ним прилагалась заводская документация о качестве. Адвокат подчеркивает, что орган предварительного следствия не направил ни одного запроса изготовителям продукции в КНР, чтобы прояснить вопрос с наличием маркировки и проверкой качества продукции перед ее отправкой заказчику.
По мнению адвоката, фигуранты невиновны, поскольку у них отсутствовал умысел на совершение преступления: у фигурантов не было оснований не доверять производителям, которые ранее всегда добросовестно выполняли условия договоров и поставляли качественную продукцию. Сотрудники российских компаний, по словам защитника, не имели возможности провести экспертизу из-за отсутствия соответствующего оборудования, да это и не предусматривалось контрактами. Протечки на водоводе защита объясняет некачественным монтажом, которым занималась другая фирма, а не дефектами кранов.
«Тонны металла буквально висели в воздухе. Об этом факте в материалах уголовного дела есть свидетельские показания»,— сказал адвокат.
По его словам, не были установлены необходимые опоры, а гидроудары периодически выбивали краны. Сейчас, по данным защиты, протечки устранены, а вода в Донецк поступает исправно.
Защита также направила запросы в дипломатические ведомства, пытаясь обеспечить участие китайских представителей в судебном заседании и прояснить вопрос с качеством кранов непосредственно в ходе процесса. В случае если российский суд вынесет обвинительный приговор и удовлетворит иск потерпевшей стороны — Минобороны — на 517 млн руб., защита может попытаться переложить эту сумму на китайских поставщиков.
Тем временем, по данным “Ъ”, Тверской райсуд столицы уже вынес приговор одному из фигурантов этого дела — экс-гендиректору ООО «Нацсахарпром» Сергею Ломакину.
По версии следствия, он взял у одного из сотрудников НЭСТ 16 млн руб., обещая передать их в ВСК за помощь с заключением договоров, однако деньги просто присвоил.
После задержания он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, в рамках которого дал показания на других фигурантов. В особом порядке за мошенничество суд назначил ему четыре года колонии.