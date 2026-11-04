В Севастополе продлили каникулы школьникам из-за перебоев с электричеством
Из-за ограничений на подачу электричества в Севастополе продлили школьные каникулы на два дня. Ученики вернутся к занятиям 9 ноября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Учреждения дополнительного образования 5 и 6 ноября тоже будут закрыты. Детские сады продолжат работу в штатном режиме. Господин Развожаев пообещал сделать все необходимое, чтобы обеспечить работу дошкольных учреждений.
«В случае отключения электроэнергии в тех детских садах, которые пока не обеспечены резервными генераторами, будет организовано питание детей в виде сухих пайков»,— уточнил губернатор.
Также обесточен Крым, там ограничивают подачу электричества второй день подряд. Минэнерго РФ сообщило, что причиной перебоев в Крыму и Севастополе стал удар ВСУ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, после атаки БПЛА нет света в Запорожской области.