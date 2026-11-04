В Донецке из-за атаки дронов поврежден Свято-Воскресенский храм
ВСУ ночью атаковали Донецк беспилотниками. В Киевском районе города пострадал мужчина, сообщил мэр Алексей Кулемзин. В управлении администрации главы ДНР заявили «РИА Новости», что в том же районе получил повреждения Свято-Воскресенский храм.
Православный Свято-Воскресенский храм расположен на Шахтёрской площади Донецка. Был построен в 1997 году.
Господин Кулемзин уточнил, что пострадавший — 1985 года рождения, подробности о его состоянии не приводятся. Мэр рассказал, что повреждены остекление и фасады многоквартирных домов и телекоммуникационной компании, а также газовый коллектор. Помимо этого четыре транспортных средства уничтожено, еще 18 повреждено.