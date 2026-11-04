В Донецке из-за атаки дронов поврежден Свято-Воскресенский храм

Господин Кулемзин уточнил, что пострадавший — 1985 года рождения, подробности о его состоянии не приводятся. Мэр рассказал, что повреждены остекление и фасады многоквартирных домов и телекоммуникационной компании, а также газовый коллектор. Помимо этого четыре транспортных средства уничтожено, еще 18 повреждено.