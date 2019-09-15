Ялтинская конференция в Киеве проявила жесткость

Отказ от закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса, призыв к разведению войск по всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и отстаивание украинскими властями идеи размещения международной миротворческой миссии на российско-украинской границе — главные политические итоги завершившегося в Киеве форума YES. Кроме того, нынешний — уже 16-й по счету — форум запомнится приездом в украинскую столицу целой плеяды голливудских звезд, обнародованными новым правительством грандиозными инфраструктурными планами вроде соединения Балтийского и Черного морей, а также первым со времен избрания публичным выступлением президента Владимира Зеленского в юмористической постановке.

Конференция YES, или Yalta European Strategy («Ялтинская европейская стратегия»), проводится ежегодно с начала 2000-х на деньги и под патронатом украинского бизнесмена Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Господин Пинчук задумывал эту конференцию как площадку для обмена мнениями между представителями власти — как украинской, так и зарубежной — и бизнеса. Однако с течением времени формат претерпел существенные изменения, и в последние годы наравне с политиками и предпринимателями активное участие в работе YES принимают писатели, философы, актеры и люди других творческих профессий.

До 2014 года конференция — и это понятно из ее названия — проходила в Ялте, в Ливадийском дворце. После же присоединения Крыма к РФ форум переехал в Киев. При этом слово «Ялтинская» в официальном наименовании форума сохранилось, а его организаторы подчеркивают, что киевская площадка — временная и YES переедет в Крым сразу же после возвращения полуострова под контроль Украины. Собственно, именно обещанием вернуть Крым и открылся последний форум.

«Наши оппоненты чувствуют, что вся украинская история — это экзистенциальная угроза. Отсюда нападения, но именно поэтому мы и победим.

Победим не оружием, а нашими головами и сердцами. Украина станет интеллектуальным центром, двигателем и счастливым пространством, за которым последует целый регион. И к которому, как мощным магнитом, притянет Крым»,— заявил господин Пинчук в своей приветственной речи.

И все же о Крыме в ходе нынешнего YES говорили куда меньше, чем о Донбассе. Так, значительная часть выступления президента Владимира Зеленского была посвящена именно вопросам прекращения боевых действий и реинтеграции территорий непризнанных республик ЛНР и ДНР. В своей речи господин Зеленский особо подчеркнул, что не против присутствия в Донбассе международных миротворческих сил, но лишь при условии присутствия этих сил только на государственной границе России и Украины.

Первоочередной задачей в Донбассе украинский президент назвал разведение войск — сначала вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское, избавить которые от присутствия вооруженных людей и боевой техники было решено еще несколько лет назад, а затем и на протяжении всей линии разграничения, достигающей 400 км в длину.

Только после того, как состоится разведение войск, добавил глава государства, возможно проведение выборов в «занятых сепаратистами частях Донбасса».

Причем, как заявил в ходе той же конференции глава МИД Украины Вадим Пристайко, выборы на ныне неподконтрольных Украине территориях будут проходить в соответствии с украинским законодательством, никаких поправок или изменений в законы для проведения голосования в Донбассе вноситься не будет.

«Мы не вносим в конституцию никаких особых или неособых статусов… В минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа конституции, в основе которой лежит децентрализация… Той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, надо понять, что шанс для их развития — это децентрализация»,— сказал господин Пристайко.

Как сообщил “Ъ” источник, близкий к офису президента Украины, нынешние власти страны полны решимости закончить войну на востоке страны без ущерба для государственных интересов и суверенитета.

А форум YES дает возможность понять, как к властным инициативам относятся западные партнеры Украины и сами граждане.

«YES дает возможность озвучить конкретные планы правительства и тут же получить отклик от западных министров, экспертов, ученых. Власть настроена на решение проблемы оккупации без серьезных уступок — ни политических, ни тем более территориальных: никакой легализации для террористов, никаких отказов от Крыма в обмен на решение проблемы Донбасса. Да, могут быть какие-то символические шаги, которые позволили бы России уйти из Донецка и Луганска, не теряя при этом лицо, но никакой сдачи национальных интересов. И наши западные партнеры, судя по их реакции, планы властей в целом одобряют и поддерживают»,— сообщил источник “Ъ”.

В качестве примера взаимопонимания, достигнутого между украинскими властями и их западными коллегами, источник “Ъ” назвал выступление в ходе YES спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, который приветствовал обмен пленными и новую динамику в отношениях между Украиной и Россией после избрания президентом Владимира Зеленского, но предостерег Киев от слишком быстрых односторонних действий, направленных на политическое решение конфликта в Донбассе.

«Проблема в том, что Россия не признает своей ответственности в рамках минских договоренностей. У нее есть обязательства, которые она не хочет выполнять. Россия делает вид, что ее там нет и она не несет никакой ответственности. Изображает, что это (конфликт в Донбассе.— “Ъ”) — внутренняя проблема Украины и ей необходимо вести переговоры с так называемыми народными республиками. Это и является отрицанием реальности и отказом от ответственности. Нам нужно вернуться к работе с Россией, чтобы она признала свои обязательства»,— заявил в своем выступлении господин Волкер.

На фоне насыщенной политической части экономический раздел YES прошел почти незамеченным, хотя там тоже было немало любопытного. Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что возглавляемое им правительство взялось за разработку сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов, самым заметным из которых может стать соединение судоходными путями акваторий Черного и Балтийского морей. Этот масштабный проект, который предусматривает не только строительство сотен километров каналов, но и политические соглашения с Польшей и Беларусью, господин Гончарук назвал «абсолютно реальным».

Кроме того, украинский премьер, заявивший о планах добиться в ближайшие пять лет 40-процентного роста экономики, призвал арабских инвесторов вкладывать деньги в футбольные клубы Украины и даже сообщил, что провел предварительные переговоры о возможной покупке украинских команд с бизнесменами из Катара.

Творческая часть YES была представлена израильским писателем Ювалем Ноем Харари (ему пришлось объяснять, почему в российском издании его книги «21 урок для XXI века» словосочетание «завоевание Крыма» превратилось в «воссоединение Крыма с РФ»), голливудскими актерами Робин Райт, Милой Кунис и Эштоном Катчером, а также самим Владимиром Зеленским. Последний поднялся на сцену во время выступления своих бывших коллег из юмористического коллектива «Квартал-95» для того, чтобы сыграть переводчика президента Украины в миниатюре, пародирующей реального Владимира Зеленского.

Матвей Шиманов, Киев