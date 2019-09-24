«Проект Мадуро не выглядит перспективным»

В Москву прилетел Николас Мадуро. В среду в Сочи его примет Владимир Путин на полях Валдайского клуба. Как сообщила пресс-служба Кремля, главная тема переговоров — вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле. Подписания каких-либо документов не планируется. Во вторник же Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал венесуэльского лидера «кубинской марионеткой», которая прячется от собственного народа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у режима Мадуро нет дальнейшей перспективы.

Николас Мадуро Морос имеет некоторые основания называть Россию своей новой родиной. Дело в том, что на своей исторической родине в Венесуэле дела единственного легитимного президента идут совсем не лучшим образом. Со стороны может показаться, что про Боливарианскую республику в мире забыли. В последнее время новостей оттуда немного. Разве что про дефицит продуктов и рост цен.

Однако это впечатление обманчиво. Да, действительно, лидер оппозиции Хуан Гуайдо не смог сместить противника кавалерийским наскоком, однако противостояние продолжается. Оно просто приобрело позиционный характер, что может быть даже хуже для Мадуро.

По прогнозу МВФ, инфляция в Венесуэле в 2019 году достигнет 10 млн процентов и останется на этом уровне в 2020-м. Можно было бы сказать: подумаешь, цифры, народ сплачивается вокруг вождя из-за внешнего давления. И военные по-прежнему за Мадуро. Да, какое-то время он продержится, но вечно так продолжаться не может. Силы неравны. Это очевидно всем, в том числе и самому пламенному лидеру, и генералам его революционной армии.

5 августа Дональд Трамп нанес очередной чувствительный удар. Президент Соединенных Штатов подписал распоряжение о немедленном введении санкций против всех, кто оказывает поддержку венесуэльскому лидеру. Наказание жесткое. Оно, в частности, предусматривает блокировку активов нарушителя на территории США.

И вот Китай, который, казалось бы, никого и никогда не боится, отменил закупку 5 млн баррелей венесуэльской нефти. В адрес России из Вашингтона тоже не раз звучали угрозы. Не нравится партнерам, что мы слишком много получаем венесуэльской нефти. Москва отвечает, что это старые контракты.

Дальше путем нехитрых сопоставлений получается простая формула: если не будет новых соглашений, деньги у режима закончатся окончательно. Золотые запасы тоже не вечны. И вот с этим Николас Мадуро прилетел в Россию. Что же его ждет? Вряд ли Москва всерьез поможет. Достаточно обратить внимание на тот факт, что Владимир Путин примет его в Сочи на полях Валдайского клуба.

Это не уровень главного союзника.

Москва, конечно же, выскажет легитимному президенту слова поддержки, но не более того. Вступать в очередное противостояние с Америкой ради тонущего режима, как минимум, нелогично. Впору говорить с Мадуро о том, как вернуть деньги по старым контрактам.

Может, экономически Москва в Венесуэле чего-то и добилась. А вот в части геополитики все совсем не просто. Главное — сильно ли мы навредили Америке? Заставили себя уважать? Что-то не похоже. Это скорее их победа — повесить нам на шею политического банкрота. Уже звучат оценки: дескать, получили чемодан без ручки, очередную головную боль. Проект Мадуро не выглядит перспективным. Хотя, конечно, мы его не бросим.

Пассаж про родину, возможно, неспроста. Кто, если не мы? Приютим, если что.