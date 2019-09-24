Между Россией и США начался новый визовый скандал

В отношениях России и США произошел громкий дипломатический скандал. Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

О том, что россияне не получили визы, “Ъ” рассказал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, прибывший в правительственный аэропорт Внуково-2, откуда в ближайшее время отправится в США борт Сергея Лаврова.

Парламентарий сообщил, что ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, не выдали визы.

При этом, по словам господина Косачева, в визах не отказано. Просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.

«Беспрецедентная ситуация. Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. Главным образом — представители МИДа, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации»,— рассказал господин Косачев.

По его словам, речь идет о специалистах самых разных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН. «Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. Насколько они приобретут ответный характер, еще предстоит обсудить. Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации,— это еще один, и очень тяжелый, раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик. Американцы радикальным образом нарушают свои обязательства, как страны, на территории которой расположена ООН, и как постоянный член Совбеза ООН, который несет особую ответственность за обеспечение работы всей организации»,— отметил Константин Косачев.

По его словам, Сергей Лавров поставлен в известность об инциденте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила “Ъ”, что ряд членов официальной российской делегации не получили американскую визу для участия в Генассамблее ООН. «Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке»,— заявила госпожа Захарова.

«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так,— заявил “Ъ” источник в МИД РФ.— Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой "рано сдали"».

Елена Черненко, Владимир Соловьев