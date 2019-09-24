Россия согласилась на парижский климат

23 сентября, на фоне проходящего в Нью-Йорке климатического саммита ООН, Россия объявила о присоединении к Парижскому климатическому соглашению 2015 года. РФ стала одним из последних крупных эмитентов парниковых газов, ставших полноправным участником нового климатического договора, пришедшего на смену Киотскому протоколу. Этот шаг получил поддержку мировых политиков и представителей экологических и научно-исследовательских организаций. По словам экспертов, присоединение сократит репутационные потери России и снизит риски применения к ней углеродных таможенных пошлин — но не сведет их к нулю.

О подписании постановления правительства о принятии Парижского соглашения (ПС) по климату Дмитрий Медведев объявил на совещании с вице-премьерами. «Для нашей страны участие в этом процессе важно. Угроза изменения климата — это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. И самое главное, это угроза безопасности людей, которые живут в условиях мерзлоты, а также увеличение количества стихийных бедствий»,— пояснил глава правительства.

Вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что с ратификацией соглашения «мы получаем возможность полноправного участия в формировании современной глобальной климатической повестки, что особенно важно, поскольку Россия сегодня занимает четвертое место в мире по объемам выбросов парниковых газов».

Отметим, что РФ объявила о присоединении к соглашению в день проведения в Нью-Йорке климатического саммита ООН. Формулировка «присоединение» подразумевает, что Россия становится стороной соглашения без принятия Госдумой закона о ратификации.

Как было пояснено на сайте правительства РФ, «соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации». Поэтому в соответствии с законом «О международных договорах РФ» согласие страны «на обязательность для нее Парижского соглашения выражается в форме его принятия». По словам директора программы «Климат и энергетика» WWF России Алексея Кокорина, такая процедура похожа на процесс вхождения в Парижское соглашение США при администрации Барака Обамы в ноябре 2016 года (тогда это было сделано в обход «антиклиматически» настроенного Сената. Впрочем, уже в июне 2017-го новый президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ПС — юридическая процедура выхода займет четыре года).

Напомним, соглашение было утверждено в Париже еще в декабре 2015 года. Все основные эмитенты парниковых газов (в том числе Китай, США, Индия, страны ЕС) ратифицировали соглашение уже к ноябрю 2016 года, что позволило ему формально вступить в силу. Всего ПС ратифицировали 185 стран. По словам опрошенных “Ъ” экспертов, поняв, что от ратификации Россией его вступление в силу напрямую уже не зависит, Москва решила не торопиться и дождаться начала разработки конкретных правил работы нового механизма (см. “Ъ” от 17 декабря 2018 года). Кроме того, внутри страны существовало (и отчасти еще существует — в частности, в лице Торгово-промышленной палаты) «антиклиматическое» лобби, состоящее прежде всего из компаний угольного и металлургического сектора, до последнего времени выступавших против любых климатических обязательств. На протяжении многих лет подобной позиции придерживался и РСПП — только в январе этого года это бизнес-объединение объявило, что больше не возражает против ратификации ПС (см. “Ъ” от 25 января).

Напомним, что текст соглашения не содержит численных обязательств по сокращению выбросов. Присоединяясь к нему, страны лишь соглашаются прилагать усилия для сдерживания роста глобальной средней температуры в пределах двух градусов Цельсия от доиндустриального уровня (и стараться достичь цели 1,5 градуса), разработать долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития (в РФ такой документ готовит Минэкономики совместно с «Центром энергоэффективности — XXI век») и создать планы адаптации экономики (также разрабатываются Минэкономики).

Также сейчас продолжается обсуждение законопроекта об углеродной отчетности и углеродном регулировании (см. “Ъ” от 9 сентября). Перед утверждением ПС в декабре 2015 года Россия представила свои цели по снижению выбросов парниковых газов — к 2030 году сдержать их эмиссию на уровне 70–75% от 1990 года (текущий уровень выбросов уже находится на уровне примерно 70%). Алексей Кокорин отмечает, что, присоединившись к соглашению, РФ будет необходимо представить новые цели по снижению выбросов. Руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров считает присоединение «важным шагом, который символизирует, что Россия разделяет консенсус мирового сообщества о необходимости борьбы с изменением климата и движения к низкоуглеродному будущему». «Но он так и останется символическим, если не будет подкреплен реальными мерами: введением госрегулирования выбросов ПС, а главное — формированием четкой стратегии того, как российская экономика, которая сейчас критически зависит от производства и экспорта ископаемого топлива, будет адаптироваться к будущему, где этому топливу отведено все меньше места»,— считает эксперт.

Несмотря на критику климатических целей РФ, Greenpeace и WWF России приветствовали присоединение РФ, как и МИД Германии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на климатическом саммите в Нью-Йорке, заявил, что он очень рад слышать, что РФ присоединилась к ПС и что прогресс в области климата продвигается. «Присоединение сократит репутационные потери и снизит риск применения к России углеродных таможенных пошлин в ближайшие годы. Но этот риск не сведется к нулю. Так или иначе, экспорт России — самый углеродоемкий среди ведущих экономик, а потому перед лицом таких мер уязвим более других»,— считает Игорь Макаров.

Ангелина Давыдова