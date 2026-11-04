Кремль рассчитывает, что Трамп продолжит миротворческие усилия по Украине

У США «есть наработки» по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что Дональд Трамп после проигрыша республиканцев на выборах в США продолжит свои миротворческие усилия.