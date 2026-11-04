Кремль рассчитывает, что Трамп продолжит миротворческие усилия по Украине
У США «есть наработки» по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что Дональд Трамп после проигрыша республиканцев на выборах в США продолжит свои миротворческие усилия.
«Президент Трамп продолжает исполнять свои полномочия. Мы искренне рассчитываем на то, что он продолжит и свои миротворческие усилия. Есть наработки. Скоро совсем будет очередной раунд трехсторонних переговоров»,— сказал представитель Кремля в интервью каналу «Юнашев Live».
Господин Песков также упомянул «успешные миротворческие усилия» первой леди США Мелании Трамп. При ее посредничестве была согласована эвакуация жителей Алешек. Режим тишины на херсонском направлении действовал с 4:00 27 октября до 22:59 1 ноября. По оценкам госпожи Трамп, город покинули 750 человек. 5 ноября первая леди США примет в Белом доме представителей России и Украины.
3 ноября в США прошли выборы в Конгресс США. По предварительным данным, Демократическая партия получает большинство в обеих палатах — и в Сенате, и в Палате представителей США. Господин Трамп связал поражение республиканцев на выборах с ростом цен на бензин из-за войны с Ираном.