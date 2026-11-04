В Абу-Даби через Брюссель

«Мы постоянно посылаем сигнал о том, что мы будем продолжать оказывать помощь до тех пор, пока эта война не закончится. Я посылаю этот сигнал и внутри страны, в адрес немецкого населения. Мы делаем это в наших собственных интересах, в интересах Европы и в интересах стабильного политического устройства в Европе»,— заявил Мерц.