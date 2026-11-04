В Абу-Даби через Брюссель
Западные союзники договариваются об условиях украинского урегулирования
Представители США, ЕС, НАТО и Киева обсудили в Брюсселе послевоенное устройство Украины и гарантии ее безопасности. Их встреча стала финальным этапом подготовки к трехсторонним мирным переговорам в Абу-Даби. Поиск общего языка осложняется углубляющимся расколом в лагере западных союзников в связи с изменением расклада сил в США после выборов в Конгресс. Поражение республиканцев на выборах придало новые силы европейской «коалиции желающих», готовой объединиться с Украиной и берущими под контроль Конгресс демократами против президента Трампа.
Состоявшаяся в Брюсселе 4 ноября встреча западных союзников и Украины на уровне их высокопоставленных представителей стала продолжением неоконченных переговоров в Майами, которые три недели назад были прерваны после решения украинской делегации досрочно вернуться в Киев в знак протеста против «дизельного соглашения» президентов Трампа и Путина.
Учитывая достигнутые уже после встречи в Майами договоренности возобновить обсуждение украинского конфликта в трехстороннем формате Россия—Украина—США в Абу-Даби, а также в связи с непрекращающимися попытками европейцев вклиниться в переговорный процесс, встреча в Брюсселе должна была привести позиции всех ее участников к общему знаменателю.
Задачи обсуждения, инициатором которого выступила Европейская комиссия, сформулировала накануне официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо, назвавшая переговоры в Брюсселе продолжением октябрьских консультаций в Майами в аналогичном составе. «ЕК проведет встречу с представителями Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка с целью обсуждения будущего долгосрочного мира на Украине. Темой встречи станут вопросы реконструкции и восстановления Украины»,— заявила Паула Пиньо, также указав на то, что страны ЕС будут представлены на встрече на уровне «советников по национальной безопасности», а ЕК — на уровне «высокопоставленных должностных лиц».
О том, что встреча в Брюсселе будет посвящена послевоенной архитектуре безопасности для Украины и Европы, заявил и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО для обсуждения гарантий безопасности для Украины, будущей архитектуры европейской безопасности после завершения войны, а также экономических возможностей для содействия восстановлению Украины»,— написал Уиткофф в соцсети X. Он также напрямую связал встречу в Брюсселе с предстоящими переговорами в Абу-Даби.
«США выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби, продвигая миссию президента Трампа по прекращению войны. Мы с нетерпением ожидаем развития прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, которое обеспечит прочную безопасность для будущих поколений»,— заключил Уиткофф.
Однако утечки в западных СМИ свидетельствуют о том, что слова главного американского переговорщика о «достигнутом прогрессе» выдают желаемое за действительное.
Вопрос о том, кто и как должен поддерживать Украину и какова конечная цель этой поддержки, все больше раскалывает США и Европу.
Как сообщило 3 ноября агентство Bloomberg, США намерены потребовать от союзников по НАТО профинансировать дефицит в размере $2 млрд, возникший в ключевой программе поставок вооружений Украине. По информации агентства, запрос о выделении дополнительных средств в рамках программы PURL может поступить европейским партнерам США уже в этом месяце.
США и Европа расходятся все дальше и в вопросах о том, нужно ли продолжать конфликт с Россией, грозящий перерасти в полномасштабную войну в Европе с непредсказуемыми последствиями. Подтверждением готовности европейской «партии войны» демонстративно играть на обострение с Москвой стали новые заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, объявившего о намерении принять в Берлине 19 ноября, уже через неделю после переговоров в Абу-Даби, новый саммит «коалиции желающих».
По итогам своих переговоров с посетившим Берлин с визитом 3 ноября президентом Зеленским канцлер Мерц сообщил о том, что в Берлин «прибудет большое число глав государств и правительств» и на повестке саммита будет обсуждение объемов помощи для Украины в 2027 году.
«Мы постоянно посылаем сигнал о том, что мы будем продолжать оказывать помощь до тех пор, пока эта война не закончится. Я посылаю этот сигнал и внутри страны, в адрес немецкого населения. Мы делаем это в наших собственных интересах, в интересах Европы и в интересах стабильного политического устройства в Европе»,— заявил Мерц.
В свою очередь, как заявило 3 ноября Минобороны Великобритании, военнослужащие из 11 стран «коалиции желающих» проведут с 9 по 22 ноября учения в Польше под эгидой Многонациональных сил для Украины (Multinational Force Ukraine, MNF-U), созданных под командованием Соединенного Королевства и Франции в рамках «коалиции желающих». Помимо британского и французского контингентов в маневрах примут участие военнослужащие из Бельгии, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Турции, Швеции и Эстонии.
«Эти учения показывают, что Великобритания наряду с Францией и своими союзниками активизирует усилия, готовясь к тому моменту, когда на Украине наступит мир. Это не гипотетический план, а реальная сила, готовая прийти на помощь Украине, как только боевые действия прекратятся»,— заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.
По словам главы британского военного ведомства, силы MNF-U могут быть направлены на Украину после прекращения боевых действий и по просьбе украинского правительства (напомним, что Москва категорически отвергает возможность размещения на Украине контингента стран НАТО как элемента будущей архитектуры общеевропейской безопасности после окончания украинского конфликта).
В коалицию желающих входят более 30 стран, ее «вдохновителями» стали Великобритания и Франция, в то время как США в ней не участвуют. В январе этого года лидеры этого объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Российская сторона называет «коалицию желающих» подстрекателями войны, которая не хочет мира на Украине.
Комментируя усилия европейцев протолкнуть свой сценарий будущего украинского урегулирования, в своем выступлении на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что европейскому сценарию не будет места на переговорах в Абу-Даби.
«Когда мы слышим стенания в случае с украинским кризисом, из которого Брюссель сделал жупел борьбы с нашей страной, с призывами немедленно прекратить огонь, договориться о перемирии энергетическом, продовольственном, воздушном, морском — все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно»,— заявил Сергей Лавров. «Когда говорят, давайте остановимся, где сейчас проходит линия соприкосновения, а потом будем восстанавливать Украину, развернем на оставшейся части Украины международные стабилизационные силы — это идея Лондона и Парижа. Что они собираются стабилизировать? Откровенно нацистский режим. Я просто хочу, чтобы все это понимали, когда мы рассматриваем различные сценарии»,— отметил глава МИД РФ.