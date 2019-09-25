Дональда Трампа желают демократически прогнать

Слово «импичмент» стало ключевым в американских СМИ. Сообщения о попытках Дональда Трампа получить от своего украинского коллеги Владимира Зеленского компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена (см. “Ъ” от 23 и 24 сентября) дали основание политическим оппонентам главы Белого дома требовать запуска процедуры его отстранения от власти. К этому призыву радикального левого крыла Демократической партии, похоже, готовы присоединиться и умеренные демократы, в том числе их неформальный лидер — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пока Дональд Трамп участвовал в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в Вашингтоне назревал настоящий заговор. Как сообщает The Washington Post, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, неформальный лидер умеренных демократов, которая до сих пор была противницей импичмента, начала выяснять мнение однопартийцев о возможности предъявления президенту официальных обвинений.

По данным источников газеты, госпожа Пелоси спрашивает у коллег, считают ли они, что, пытаясь найти у президента Украины Владимира Зеленского компромат на своего предполагаемого противника на выборах 2020 года Джо Байдена, Дональд Трамп перешел «красную линию» и дал серьезные основания для импичмента. И большинство ее собеседников отвечают на этот вопрос положительно.

С 23 сентября, когда «украинский скандал» начал обсуждаться в кулуарах Конгресса, стало известно, что уже 12 законодателей-демократов выразили намерение лишить Дональда Трампа власти, если обвинения в давлении на Владимира Зеленского подтвердятся.

Симптоматично, что в основном это или умеренные демократы, ранее следовавшие в фарватере Нэнси Пелоси, или те конгрессмены, чьи электоральные позиции достаточно шатки,— они предпочитали воздерживаться от такого радикального шага, как поддержка импичмента, чтобы не раздражать консервативно настроенных избирателей.

Показательна и колонка, которую в The Washington Post написали семь конгрессменов-демократов с опытом военной службы, работы в разведке и оборонном секторе. «Мы посвятили жизнь службе нашей стране и ее защите. На протяжении нашей карьеры мы много раз давали клятву защищать Конституцию Соединенных Штатов. Ныне мы совместно присоединяемся к соблюдению этой клятвы в то самое время, когда мы сталкиваемся с невиданными обвинениями против президента Трампа»,— говорится в их публичном обращении к нации. По словам этих законодателей, если обвинения подтвердятся, они станут основанием для импичмента.

Радикальное левое крыло Демократической партии, долгие месяцы пытавшееся вынудить спикера Пелоси запустить соответствующую процедуру, похоже, начинает терять терпение.

Так, член Палаты представителей Прамила Джаяпал назвала происходящее «конституционным кризисом». А молодая звезда демократических социалистов Александрия Окасио-Кортес заявила: «На данный момент именно отказ Демократической партии от импичмента — более громкий скандал, нежели незаконное поведение самого президента».

По данным соцопросов, большинство американцев по-прежнему не поддерживают ни импичмент президента, ни даже проведение оценки его состоятельности: за высказались 37% американцев, 50% — против. Правда, эти опросы были проведены еще до обнародования подробностей «украинской истории».

Ключевой датой для демократов станет 26 сентября — тогда глава Национальной разведки Джозеф Магуайр выступит перед членами Конгресса и отчитается, почему он не дал хода жалобе одного из разведчиков, заподозрившего Дональда Трампа в том, что в разговоре с «одним иностранным лидером» (предположительно, Владимиром Зеленским) он выдал некую секретную информацию. По-видимому, именно после этого выступления противники действующего президента определятся со своей дальнейшей стратегией.

Впрочем, все может оказаться не так просто: как сообщает Politico, Дональд Трамп сформировал вокруг себя целую команду юристов, целенаправленно борющихся с любыми попытками приблизить импичмент. Они, например, всячески препятствовали попыткам политиков и прокуроров получить доступ к его налоговой отчетности, заблокировали попытки заставить бывшего главного юриста Белого дома Дона Макгана выступить перед Конгрессом, а также регулярно консультируют членов администрации перед их беседами с законодателями.

«Я уверен, что Трамп и его советники понимают: у них почти нет шанса проиграть голосование по импичменту в Палате представителей и нет шанса быть обвиненными в Сенате. Они на каждом шагу будут пытаться представить процессуальное производство по вопросу об импичменте как незаконную попытку отменить результаты выборов. Трамп получает огромные политические дивиденды от такого аргумента»,— прокомментировал ситуацию Уильям Джеффрес, адвокат, представлявший интересы президента Ричарда Никсона после его отречения от власти.

Пока преимущество не на стороне желающих отстранить Дональда Трампа от власти.

Всего в Палате представителей заседает 435 законодателей. Для объявления импичмента необходимы голоса половины членов палаты. Пока публично о готовности проголосовать за объявили 155 демократов (80 против) и ни одного республиканца. Если все демократы решат предъявить президенту обвинения, импичмент будет объявлен. Тогда итоговое решение будет за Сенатом, где большинство у республиканцев. Учитывая, что Дональд Трамп чрезвычайно популярен в партии (уровень его одобрения среди республиканцев — 91%), отрешение от власти ему пока не грозит.

Зато демократу Джо Байдену после обнародования «украинской истории» на протяжении всей предвыборной гонки придется отбиваться от обвинений в нечистоплотности и конфликте интересов.

Вадим Гурвич