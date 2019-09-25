«Шансов на то, что Дональд Трамп лишится своего поста, почти нет» Зарубежные СМИ — о запуске процедуры импичмента президента США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале слушаний по импичменту президента Дональда Трампа в связи с «Украинагейтом». Процедура будет формально запущена, если «за» проголосует абсолютное большинство членов нижней палаты Конгресса, которую контролируют демократы. Что зарубежные СМИ пишут о происходящем в США — в подборке “Ъ”.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Импичмент — это не уголовный процесс, в котором судья и присяжные выносят решение на основе происходящего в зале суда. Конституционный стандарт для импичмента намеренно расплывчат. Решение о запуске этой процедуры всегда было смесью закона, политики и общественного мнения. Именно поэтому долгое время считалось, что демократы совершат ошибку, если начнут процесс импичмента президента Трампа даже при том, что он, очевидно, не соответствовал должности… Многие демократы в Палате это понимали… И были правы, отвергая призывы (к импичменту.— “Ъ”)… Теперь же они справедливо меняют свою точку зрения…

Что изменилось? В отношениях с Украиной президент совершил новое и очевидно тяжкое конституционное преступление: он поставил свои интересы выше национальных, оказывая давление на иностранное государство, чтобы навредить политическому противнику. Для этого он, очевидно, преступно использовал деньги налогоплательщиков. Он показал, что готов сделать практически все, чтобы добиться переизбрания.

The San Francisco Chronicle (Сан-Франциско, США)

То, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в течение долгих месяцев, если не лет, не начинала формального расследования действий президента Трампа с целью импичмента,— признак ее мудрости и силы.

Она знала, что импичмент маловероятен, принимая во внимание сдержанность американцев и понимая, что контролируемый республиканцами Сенат помешает процедуре. Во вторник ее терпение лопнуло.

Политический риск импичмента никуда не делся в нашей в высшей степени поляризованной стране. Но угроза демократии, выражающаяся в непривлечении к ответственности президента, который открыто заявил о том, что он выше закона… требовала смелого ответа безотносительно краткосрочных последствий… Прежняя сдержанность Пелоси усиливает важность и шаткость ее решения. Но к черту политику! Это расследование — про необходимость встать на защиту демократии.

The Washington Times (Вашингтон, США)

В разгар массовой истерии вокруг «российского расследования» (указывалось.— “Ъ”) на отсутствие хотя бы намека на доказательства. Видные противники Трампа игнорировали правду, настаивали на своей фальшивой истории, а в итоге получили два года бессмысленного хаоса… Политики, судя по всему, плохие ученики, поскольку нынешняя украинская истерика похожа на предыдущую… Не подтвержденные ничем обвинения тем не менее подвигли противников Трампа не только к призывам отстранить его от должности, но и, по крайней мере в одном случае, к призыву предать его смертной казни… Остановитесь. Передохните. Украина — не что иное, как российский фейк 2.0.

Le Point (Париж, Франция)

Это невероятный поворот для Нэнси Пелоси, которая месяцами воздерживалась от этого решения, несмотря на постоянные призывы левого крыла ее партии. Но на деле у нее не было выбора. Около 200 демократов Палаты представителей, то есть три четверти всех действующих демократов, поддерживают запуск процедуры импичмента.

Если Нэнси Пелоси и сдалась, то только потому, что считает, что мобилизовать общественное мнение будет проще вокруг украинского скандала, чем слишком сложного российского дела. Украинское дело можно сформулировать одной фразой: это очевидное злоупотребление властью.

Очевидно, что (запуск процедуры импичмента.— “Ъ”) спровоцирует неимоверную политическую и юридическую войну, которая станет главной темой обсуждения, углубит разобщенность нации и скажется на выборах ноября 2020 года. Каким образом? Этого точно никто не знает… Зато мы знаем, что, даже если Палата представителей выскажется за импичмент, шансов на то, что Дональд Трамп лишится своего поста, почти нет. Для этого его двумя третями голосов должен осудить Сенат. А верхнюю палату контролируют республиканцы, которые по определению его поддерживают.

Обозреватель (Киев, Украина)

Важно не смещение президента, тем более что США готовятся к очередным выборам главы государства. Важно интенсивное расследование ситуации с давлением Трампа на Зеленского, а ведь именно этим будет заниматься Конгресс. В ходе этого расследования будут говорить и о телефонном разговоре Трампа и Зеленского, и об обстоятельствах, которые связаны с выделением военной помощи Украине и блокировкой этого выделения, и, конечно, об обстоятельствах расследования ситуации с участием сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в работе компании «Бурисма». Мы можем узнать о многом, об очень многом.

Американский кризис вполне может стать украинским кризисом. Его последствия могут сказаться и на американо-украинских отношениях, и на американской поддержке Украины, и на устойчивости власти Зеленского, и на устойчивости украинского государства.

Из-за истории с разговором Трампа и Зеленского наша страна — впрочем, как и Америка — входит в самый настоящий «идеальный шторм».

Євпропейська правда (Киев, Украина)

Точно можно сказать, что демократы не преминут использовать эту историю для усиления атак на президента. Число тех, кто сейчас призывает к импичменту Трампа, просто зашкаливает. Хотя тема импичмента, то есть досрочного отстранения президента от его полномочий Конгрессом, звучит, наверное, чуть ли не с первых дней его президентства, он давал для этого своим критикам немало поводов. Сможет ли эта новая история сдвинуть дело с мертвой точки, способствовать старту процесса импичмента — это основной политический вопрос в США. И то, что Украина против воли стала частью этой истории, участником внутриполитических разборок в США,— это серьезный вызов для официального Киева.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Дональд Трамп, который на протяжении месяцев говорил демократам либо предъявить доказательства, либо заткнуться, наконец спровоцировал их на запуск процесса импичмента. Трудно сказать, искушал ли господин Трамп судьбу, или он действительно верит, что импичмент поможет ему переизбраться на второй срок. Но теперь мы это узнаем…

И пока не ясно, удастся ли демократам убедить достаточное количество американцев в том, что господин Трамп, как и Никсон, преступник.

Скандал «Украинагейт» был спровоцирован человеком из числа сотрудников спецслужб, который знал о содержании телефонного разговора господина Трампа с господином Зеленским. Если этот человек даст показания публично и они окажутся убедительными, то политический климат может измениться. Публичные показания господина Мюллера, которых так долго ждали, не произвели впечатления. Так что судьба американской республики в ближайшее время по крайней мере отчасти зависит от того, насколько сильна будет история человека из спецслужб.

The Times (Лондон, Великобритания)

Господина Трампа обвиняют, что он вынуждал президента Украины Владимира Зеленского найти какой-нибудь компромат на Джо Байдена, наиболее вероятного своего соперника на выборах 2020 года. В обмен на $400-миллионную военную помощь, предоставление которой Киеву одобрил Конгресс.

Если обвинения в адрес господина Трампа верны, то есть все основания для импичмента.

Есть три составляющих обвинения: президент США обращался за иностранной помощью в личных целях, что является коррупцией; он использовал деньги, выделенные Конгрессом, в своих преступных целях, а это неконституционно и подрывает демократию; и он пытался скрыть доказательства своих неконституционных и коррумпированных действий, заставляя молчать разоблачителя, а это уже препятствование правосудию.

Демократы пошли на политический риск, объявив о начале расследования в рамках процедуры импичмента до того, как ознакомились с документами (показаниями разоблачителя и объяснениями администрации президента, почему эти показания не представляли Конгрессу.— “Ъ”). Если они окажутся менее эффектными, чем утверждали демократы, тогда господин Трамп может заявлять о своей победе…

Так что маневр госпожи Пелоси либо принесет демократам самую крупную победу, на которую они могли только надеяться, либо даст господину Трампу необходимые средства для активизации своих сторонников и обеспечит ему второй президентский срок в Белом доме.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Демократы сделали первый шаг к импичменту Дональда Трампа. Маловероятно, что у них это получится. Выступая с этой инициативой, партия рискует.

Контакты с Россией, препятствование правосудию, ложь о деньгах, выплаченных за молчание,— не важно, в чем демократы до этого упрекали президента, казалось, что в партии не было достаточной поддержки импичмента. Все изменилось всего за несколько дней…

Различие в оценках указывает на опасность процесса для самих демократов. Это может привести их к конфликтам внутри партии и отвлечь от насущных внутренних вопросов и выбора кандидатов. Кроме того, невозможно быть уверенным, что дорогостоящая процедура импичмента вообще закончится к выборам 2020 года, также непонятно, что именно ее провал в Сенате может означать с точки зрения предвыборной кампании Трампа и мобилизации его сторонников.

Перевели Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов, Яна Рождественская