К 18:00 по местному времени (20:00 мск) явка на выборах достигла рекордных 68,15%. По данным El Pais, показатель примерно на 15 процентных пунктов выше, чем на предыдущих выборах 2023 года, и более чем на 4,7 пункта превышает рекорд 1996 года.