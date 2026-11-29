Оппозиционная НП лидирует на выборах в Испании после подсчета 10% бюллетеней
Правоцентристская оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо лидирует на досрочных парламентских выборах в Испании. По предварительному распределению мандатов, оппозиционная партия получает 127 мест в конгрессе депутатов против 113 у социалистов премьер-министра Педро Санчеса.
Вместе с тем после обработки 10,47% бюллетеней социалисты набирают 30,60% голосов, тогда как НП получает 30,16%, следует из данных МВД Испании (ведомство координирует техническое обеспечение подсчета голосов с участков). Однако окончательный подсчет голосов проведут избирательные комиссии. Публикацию результатов осуществит Центральная избирательная комиссия Испании.
К 18:00 по местному времени (20:00 мск) явка на выборах достигла рекордных 68,15%. По данным El Pais, показатель примерно на 15 процентных пунктов выше, чем на предыдущих выборах 2023 года, и более чем на 4,7 пункта превышает рекорд 1996 года.