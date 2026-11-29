Стояногло лидирует на выборах главы Гагаузии после обработки 50% протоколов
По итогам второго тура на выборах главы Гагаузии лидирует Александр Стояногло с 56,11% голосов. Его соперник Федор Гагауз набирает 43,89%. Такие данные приводит ЦИК Молдовы после обработки более 50% протоколов.
Явка во втором туре составила 33,65% — проголосовали 43,6 тыс. избирателей. Выборы признаны состоявшимися: порог в 20% был преодолен уже к 14:17 (15:17 мск), передает Gagauzinfo.md.
Наблюдатели Promo-LEX к 16:30 (17:30 мск) обработали 78 сообщений о возможных нарушениях, 53 подтвердились. Большинство инцидентов связаны с голосованием на дому. Полиция зарегистрировала 10 сообщений, включая предполагаемую организованную перевозку избирателей.