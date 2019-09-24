Украинская невеста Вашингтона

Неделя высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН, в ходе которой в эту среду в Нью-Йорке должны встретиться президенты Трамп и Зеленский, неожиданно превращается для Америки в «неделю Украины». Разве мог кто-то предположить, что смертельная схватка Дональда Трампа и его наиболее вероятного демократического оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена будет касаться не темпов роста экономики, налогов, нелегальных иммигрантов, контроля за продажей оружия и уймы других вопросов, которые реально волнуют американских избирателей.

Еще вчера невозможно было себе представить, что битва Трампа и Байдена будет касаться Украины. Страны, которую никак не обвинишь ни в том, что она отбирает у американцев рабочие места, как Китай, ни в том, что она подрывает международную безопасность и поддерживает диктаторов в Сирии и Венесуэле и к тому же помогает Америке выбирать президентов, как Россия. Сегодня, когда украинская тема звучит в Штатах из «каждого утюга», может показаться, что это и есть шанс для Киева, который выпадает один раз в истории. Украина выглядит «невестой», которую будут вынуждены обхаживать и республиканцы, и демократы.

Однако что реально могут предложить Киеву Дональд Трамп и Джо Байден? Чем отличается их украинская повестка на выборах 2020 года, если она вообще существует?

Что касается Дональда Трампа, то он подчеркнуто не пытается заигрывать с «украинской невестой», хотя действующий президент США явно и не читал пушкинское «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Накануне приезда Владимира Зеленского в Нью-Йорк Дональд Трамп заявил, что «Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины», посетовав, что «сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США». То есть четко дал понять, что раскошелиться на дальнейшую поддержку украинского проекта все же лучше бы не Америке, а ее европейским союзникам.

Кроме того, газета The Washington Post и вовсе сообщила, что Дональд Трамп, оказывается, считает прежние действия США на Украине «бессмысленными и только раздражающими русских».

А вдруг это в самом деле не fake news и Дональд Трамп действительно так думает?

Что же касается Джо Байдена, то он, напротив, сулит Киеву золотые горы. Отвечая в августе на вопрос о его видении будущей украинской политики Вашингтона, Джо Байден заявил: «Я бы сделал Украину приоритетом международной политики». По словам демократического претендента, он предоставил бы Украине помощь в сфере безопасности, включая оружие, расширил бы обучение ее вооруженных сил, начатое администрацией Обамы—Байдена, работал бы над увеличением западных прямых инвестиций на Украину и, наконец, поддерживал бы ее энергетическую независимость от России, особенно если «Северный поток-2» будет построен.

Но если уже сегодня Владимир Зеленский подыграет действующему президенту США, а через год новым президентом станет Джо Байден? Как тогда смотреть ему в глаза и строить отношения с Америкой после 2020 года? Ведь Джо Байден может и не простить, и тогда его золотые горы окажутся миражом.

В общем, «завидная невеста» Украина оказалась в незавидном положении, когда выбор делать надо, но он рискует стать роковым. Перефразируя известную поговорку, за двумя женихами погонишься — ни одного не поймаешь.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”