Главные новости к утру 26 сентября

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook. Федеральная торговая комиссия уже проводит расследование. О претензиях

В медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку накануне. В результате жесткой посадки у Boeing загорелось шасси.

Представительница Болгарии главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева назначена директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ). Она заняла этот пост сроком на пять лет и приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября. Предыдущего руководителя МВФ Кристин Лагард выдвинули на должность председателя Европейского центробанка.

Президент Израиля Реувен Ривлин попросил лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху сформировать новое правительство. Такое решение он принял по итогам консультаций с представителями прошедших в парламент партий: 55 депутатов рекомендовали поддержать господина Нетаньяху, а 54 депутата — его основного соперника Бени Ганца. О ситуации с выборами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью “Ъ” на полях Генассамблеи ООН. В нем он рассказал о том, чем Москва может ответить Вашингтону на не выдачу виз членам российской делегации, есть ли шансы провести в этом году саммит в «нормандском формате» и будет ли война, если Грузию примут в НАТО. Интервью Сергея Лаврова

О предстоящих 26 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.