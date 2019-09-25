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Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo / Reuters

Кристалина Георгиева возглавила МВФ

Представительница Болгарии главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева назначена директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ). Она заняла этот пост сроком на пять лет и приступит к исполнению обязанностей с 1 октября. Ее кандидатуру единогласно поддержал исполнительный совет МВФ, состоящий из 24 человек, сообщает пресс-служба фонда.

Напомним, предыдущего руководителя МВФ Кристин Лагард выдвинули на должность Европейского центробанка. Она официально покинула свой пост 12 сентября.

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