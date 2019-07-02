Кристин Лагард выдвинута на пост главы ЕЦБ

Лидеры 28 стран Евросоюза (ЕС) согласовали на саммите в Брюсселе кандидатов в руководство евроструктур, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter. Так, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы ЕЦБ. Она сообщила в Twitter, что на время выдвижения кандидатов слагает с себя полномочия директора-распорядителя МВФ.

Также Евросовет предложил утвердить председателем Еврокомиссии министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, главой Евросовета — бельгийского премьера Шарля Мишеля, представителем по внешней политике и обороне — министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля.

Теперь представленные кандидатуры должны поддержать депутаты нового Европарламента. Срок полномочий нынешних руководителей структур истекает 31 октября.

О ситуации, в которой проходили выборы руководства ЕС, читайте в публикации “Ъ” «Навстречу пленуму ЦК ЕС».