Высокие технологии попали на ковер Конгресса

Вчера в Конгрессе США начались слушания, посвященные растущему рыночному влиянию ведущих высокотехнологичных компаний — Amazon, Apple, Facebook и Google. Компаниям пришлось отвечать на претензии в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и слишком вольном обращении с пользовательскими данными. Несмотря на возражения гигантов, многие эксперты сходятся во мнении, что по итогам слушаний лидерам рынка грозит серьезное ужесточение государственного регулирования и контроля.

Само название заседания в Палате представителей США не сулило приглашенным компаниям ничего хорошего: «Онлайн-платформы и доминирующее положение на рынке». На встрече Google была представлена директором по экономической политике Адамом Коэном, Facebook — директором по глобальному развитию Мэттом Перотом, Amazon — заместителем директора юридической службы по вопросам конкуренции Натом Саттоном, а Apple — вице-президентом по корпоративному законодательству Кайлом Эндиром.

Конгрессмен от Демократической партии Джо Негус привел список самых крупных по числу пользователей в США соцсетей и сервисов — на первом месте была указана Facebook, на третьем — WhatsApp, на четвертом — Facebook Messenger, на шестом — Instagram. Таким образом, четыре из шести сервисов принадлежат корпорации Facebook.

«Когда какая-то компания владеет четырьмя из шести крупнейших образований, для этого есть название — монополия или, по крайней мере, монопольное право на рынке»,— заявил конгрессмен.

Особые опасения в этой связи у конгрессменов вызывают планы Facebook по запуску собственной криптовалюты Libra. Финансовые регуляторы в США и Великобритании уже заявили, что намерены тщательно изучить этот проект на предмет возможных рисков для финансового рынка. Конгрессмены оказались менее дипломатичны. «Хотя в настоящее время у Facebook, может быть, и нет планов быть опасным, они, очевидно, не осознают всю мощь технологий, с которыми играют. Как ребенок с коробком спичек, Facebook раз за разом устраивает в доме пожар, называя каждый из этих поджогов новым опытом»,— заявил сенатор от Демократической партии Шеррод Браун.

Google досталось за растущее число жалоб по поводу хранения и обработки все большего объема трафика на своих сайтах и все более частого перенаправления этого трафика на свои собственные сервисы в ущерб другим участникам рынка. Apple обвинили в том, что она подвергает дискриминации сервисы и приложения сторонних разработчиков, особенно в своем магазине App Store.

Представители компаний всячески отвергали обвинения в монополизме. Так, например, Google заявила, что компания вносит большой вклад в американскую экономику, создавая тысячи новых рабочих мест и инвестируя миллиарды долларов в развитие новых технологий. Кроме того, представитель компании заявил, что во многом благодаря Google цены на рекламу снизились, а отдача от нее — повысилась.

Представитель Apple отметил, что пользователь ее гаджетов может воспользоваться сервисами и других разработчиков и его в этом никто не ограничивает.

Однако эти возражения, судя по всему, мало убедили конгрессменов. Еще накануне слушаний многие эксперты спорили о том, насколько серьезными последствиями могут обернуться упреки конгрессменов в адрес крупнейших высокотехнологичных компаний. Сенатор Элизабет Уоррен, претендующая на пост кандидата в президенты от Демократической партии, даже призывает принудительно раздробить крупнейшие высокотехнологичные компании, как в 1911 году было сделано с нефтяной империей Standard Oil Джона Рокфеллера или телекоммуникационной компанией Bell в 1982 году.

Впрочем, даже среди самих конгрессменов столь радикальные планы пока не находят полной поддержки. Член палаты представителей от Республиканской партии Джеймс Сенсебреннер предостерег от «ошибочных» призывов к раздроблению компаний. «Если бизнес является крупным, это не означает, что он автоматически является плохим. Антимонопольные законы направлены на поведение компаний, чтобы это поведение не было плохим. Законы не должны наказывать компании, только за то, что они являются крупными», сказал господин Сенсебреннер. «В свое время для развития новых секторов экономики Конгресс и антимонопольные регуляторы разрешили этим компаниям заниматься саморегулированием с минимальным надзором со стороны властей,— отметил председатель антимонопольного комитета Палаты представителей, член Демократической партии Дэвид Сисилин.— Но в результате интернет становится все более консолидированным рынком, менее открытым для новых игроков, для свежих идей в области предпринимательства и инноваций».

Евгений Хвостик