Количество обратившихся за помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле превысило 50

В медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку накануне, сообщили «Интерфаксу» в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. «Один из них госпитализирован в медучреждение»,— рассказали там.
Ранее 46 пассажиров самолета, летевшего из Вьетнама, обратились к медикам.
В результате жесткой посадки у Boeing загорелось шасси. Пожар потушили примерно через 20 минут после инцидента.
На борту самолета находились десять членов экипажа и 334 пассажира.
Авиакомпания Azur Air пообещала оказать материальную помощь пострадавшим пассажирам. Сейчас аэропорт Барнаула возобновил работу в штатном режиме.
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