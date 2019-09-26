Количество обратившихся за помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле превысило 50

В медсанчасть аэропорта Барнаула обратились 56 пассажиров самолета, совершившего жесткую посадку накануне, сообщили «Интерфаксу» в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. «Один из них госпитализирован в медучреждение»,— рассказали там.

Ранее 46 пассажиров самолета, летевшего из Вьетнама, обратились к медикам.

В результате жесткой посадки у Boeing загорелось шасси. Пожар потушили примерно через 20 минут после инцидента.

На борту самолета находились десять членов экипажа и 334 пассажира.

Авиакомпания Azur Air пообещала оказать материальную помощь пострадавшим пассажирам. Сейчас аэропорт Барнаула возобновил работу в штатном режиме.