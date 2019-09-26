Главные анонсы 26 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. О том, что происходит на ГА ООН

В Могорсуде состоится апелляционное слушание по делу актера Павла Устинова, которого 16 сентября приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа. 20 сентября Мосгорсуд по представлению прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции. О деле

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей активиста Алексея Миняйло, задержанного 27 июля за «участие в массовых беспорядках». Ранее актеры, режиссеры, общественные деятели и представители благотворительного сектора подписали открытое письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой изменить меру пресечения господину Миняйло. Подробнее

Люблинский суд в Москве продолжит рассмотрение дела движения «Новое величие». Десять фигурантов были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО и четверо под домашним арестом. О деле

Мосгорсуд также рассмотрит жалобу на арест 26-летнего аспиранта мехмата МГУ А. Мифтахова, обвиняемого в поджоге офиса «Единой России». 12 февраля его снова задержали по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он считает дело сфабрикованным. Подробнее