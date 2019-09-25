При аварийной посадке в Барнауле у Boeing загорелось шасси

В Барнауле в результате жесткой посадки у Boeing загорелось шасси. Из самолета эвакуировали, по разным данным, 331–344 человека. Пожар потушили примерно через 20 минут после происшествия, сообщает МЧС.

По данным СКР, к врачам с ушибами и ссадинами обратились 42 человека. Пять пассажиров госпитализировали с подозрениями на переломы нижних конечностей. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте организовало доследственную проверку.

Авиакомпания Azur Air пообещала оказать материальную помощь пострадавшим пассажирам.

«Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента. Для пассажиров рейса, планировавшегося к вылету из Барнаула в Камрань, авиакомпания направляет резервное воздушное судно»,— говорится в сообщении в сообществе авиакомпании во «ВКонтакте».