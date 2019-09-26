Минюст США планирует начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Федеральная торговая комиссия (ФТК) уже проводит расследование.

Оно началось после заключения в мае соглашения с Минюстом, согласно которому ФТК занялась решением правовых споров, относящихся к Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение Минюста занялось Google Alphabet и Apple. Источник сообщил, что теперь соглашение пересмотрено, поскольку господин Барр хочет отвечать и за Facebook. По словам одного из источников, представители Минюста считают своим долгом обеспечивать соблюдения антимонопольного законодательства, особенно с учетом озабоченности по поводу технологических платформ.

Об интересе Минюста к Facebook стало известно конце июля, когда он объявило о мониторинге крупных технологических платформ. ФТК и Facebook отказались от комментариев.

Летом в Конгрессе США начались слушания, посвященные растущему рыночному влиянию ведущих высокотехнологичных компаний — Amazon, Apple, Facebook и Google. Компаниям пришлось отвечать на претензии в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и слишком вольном обращении с пользовательскими данными.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Высокие технологии попали на ковер Конгресса».