Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин попросил лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху сформировать новое правительство. Такое решение он принял по итогам консультаций с представителями прошедших в парламент партий: 55 депутатов рекомендовали поддержать господина Нетаньяху, а 54 депутата — его основного соперника Бени Ганца.

«Я сообщаю, что премьер-министр Нетаньяху получил от меня мандат, несмотря на то, что у него нет 61 голоса, достаточного для формирования коалиции. Этого количества голосов нет ни у Биньямана Нетаньяху, ни у Бени Ганца. Решение о том, кому поручить формирование правительства, принимается из того, у кого больше шансов»,— сказал президент (цитата «РИА Новости»).

Реувен Ривлин предупредил, что коалицию нужно сформировать за 28 дней, срок можно будет продлить еще на 14 дней. В противном случае он пообещал передать эту возможность другому депутату Кнессета.

Господин Нетаньяху пообещал, что если не справится с задачей, то вернет мандат. «Требование момента – это быстрое создание широкого правительства национального единства. Я думаю, что мы должны сформировать это правительство ради национального примирения. Это очень важно сейчас, после столь тяжкой предвыборной кампании. И мы должны объединить народ»,— сказал премьер-министр.

В Израиле озвучили официальные итоги выборов. Оппозиционный блок «Кахоль Лаван» взял 33 кресла, партия «Ликуд» заняла 32 места, остальные мандаты взяли семь других объединений.

Напомним, господин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае победы его партии на выборах.

Подробнее о ситуации с выборами в Израиле читайте в материале “Ъ” «В Израиле сложилась предкоалиционная ситуация».