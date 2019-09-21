СМИ: Трамп считает политику США на Украине бессмысленной

Президент США Дональд Трамп считает, что политика страны на Украине «бессмысленна и раздражает россиян», сообщил The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника администрации президента. Издание отмечает, что администрация США держит «на расстоянии» президента Украины Владимира Зеленского.

Источник сообщил, что не раз обсуждал политику США в Украине с господином Трампом. «Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать факт, что Россия должна быть нашим другом, а кого волнует Украина?»,— заявил источник. Так, Дональд Трамп отказался назначить встречу с господином Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Этой встречей «Украина планировала продемонстрировать ее поддержку США».

Ранее источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что во время телефонного разговора в июле господин Трамп потребовал, чтобы президент Украины расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что беседа лидеров двух стран «дружеской», и «никакого давления не было». При этом он отмечал, что, по его мнению, Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США. Министр подчеркивал, что Украина ценит поддержку США, но остается независимым государством, у которого «есть свои тайны».

Напомним, первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдет 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН. Они должны были провести переговоры в Польше, где в сентябре состоялись мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Господин Зеленский на них приехал, но президент США в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана Дориан.

Как адвокат президента США Рудольф Джулиани просил расследовать частые визиты господина Байдена в Киев, читайте в публикации “Ъ”.

Подробнее об ожидающейся встрече президентов Украины и США — в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».