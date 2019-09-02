Анджей Дуда перенес окончание войны на 1989 год

В воскресенье сразу в нескольких польских городах прошли траурные мероприятия в память о первом дне Второй мировой войны. Основное внимание было приковано к Варшаве, где у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата собрались высокопоставленные гости из четырех десятков стран. Церемония прошла без участия президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Но, как дал понять президент Польши Анджей Дуда, для сегодняшней Европы США — гарант безопасности, а Россия — источник угрозы новой войны.

В воскресенье в 4:30 в Польше начались памятные мероприятия с участием первых лиц государства. Именно в это время ровно 80 лет назад — 1 сентября 1939 года — войска гитлеровской Германии напали на страну, атаковав крепко спавший в этот утренний час город Велюнь к юго-западу от Варшавы и военные склады на мысе Вестерплатте под Гданьском. Церемонию на Вестерплатте в воскресенье открывал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в Велюни — президент республики Анджей Дуда вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Но главные торжества были запланированы в Варшаве, на площади Пилсудского, где у могилы Неизвестного солдата горит Вечный огонь,— предполагалось, что туда будет удобнее приехать президенту США Дональду Трампу, но тот в итоге отказался из-за идущего на США урагана Дориан и прислал вместо себя вице-президента Майка Пенса. Вместе с президентом Штайнмайером они стали главными гостями церемонии. Президента РФ Владимира Путина в Варшаву не пригласили, пояснив, что на церемонию собираются союзники Варшавы по ЕС, НАТО и «Восточному партнерству». В итоге народы бывшего СССР представляли президенты Украины, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, а также послы Белоруссии и Азербайджана.

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Вся церемония транслировалась в прямом эфире польских телеканалов. Президент Анджей Дуда с супругой приветствовали почетных гостей — президентов, премьер-министров, министров и послов из четырех десятков стран, после чего глава государства провел смотр войск и выступил перед гостями и жителями Варшавы с речью по случаю памятной даты. «Эти шесть лет опустошили Европу,— говорил он.— Мы помним. Должны помнить. И поэтому мы сегодня здесь». Анджей Дуда вспомнил тех, кто погиб «за вашу и нашу свободу на фронтах по всему миру» — до 80 млн человек. И кратко обрисовал польский взгляд на историю Второй мировой. 1 сентября на Польшу напали войска вермахта, а 17 сентября — «Советский Союз, союзник гитлеровской Германии, Польша исчезла с карты мира». От преступлений нацистов он перешел к напоминанию о жертвах «советского плена, где погибли более 22 тыс. польских офицеров». «Это была гекатомба (ритуальное жертвоприношение.— “Ъ”) нашей интеллигенции, нашего народа, лучших его сынов»,— заявил Анджей Дуда.

А после войны, продолжил президент, «Польша оказалась под другой оккупацией — советской, в некотором смысле, в контексте политических последствий, Вторая мировая война не закончилась до 1989 года».

Поблагодарив «союзников со свободного Запада» и с той стороны Атлантики за «поддержку в трудные времена», президент перебросил мостки к сегодняшнему дню.

Как не было бы Второй мировой войны, если бы мир встал на защиту Австрии, Чехословакии и евреев, так и сегодня, заявил президент Дуда, чтобы предотвратить агрессию, «должны быть санкции и любая военная агрессия должна встретить твердый, решительный, мощный отпор».

Не став называть страну, которой нужно дать решительный отпор, Анджей Дуда выразился так, чтобы его поняли: «Продолжать вести себя как ни в чем не бывало и прятать глаза — это не выход. Это де-факто индульгенция на новые нападения. Вы знаете, что происходит. В 2008 году — Грузия, в 2014 году — Украина. Изменение границ, оккупация, военнопленные, военные провокации…» — на этом месте площадь зааплодировала.

Куда осторожнее комментировали прошлое и настоящее взявшие слово следом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс. «Нет другого места, где мне было бы так тяжело обращаться к вам на немецком языке»,— говорил немецкий президент. Поблагодарив за приглашение (среди гостей церемонии была и канцлер Ангела Меркель, но выступать она не стала) и за примирение, «которое подарил польский народ», он пообещал: «Мы никогда не забудем». И повторил по-польски: «Nigdy nie zapomnimy!»

Майк Пенс, поприветствовав «безопасную, сильную и свободную Польшу», отдал долг памяти народам, боровшимся за окончание Второй мировой, начавшейся с того, что «нацистская Германия и коммунистический Советский Союз разделили эту страну на оккупационные зоны». Отдав долг уважения полякам и своим соотечественникам, он упомянул также о британцах, голландцах, бойцах французского Сопротивления, чехах, греках, румынах «и других народах», боровшихся с фашизмом. «Люди забыли Бога, оттого и все...— вспомнил он цитату Александра Солженицына и предупредил: — Америка и Польша продолжат поддерживать всех своих союзников ради общей безопасности и обороны».

Перед тем как возложить к могиле Неизвестного солдата общий венок с надписью «Память и предостережение», главы делегаций по очереди подходили к специально отлитому колоколу с теми же словами — его после церемонии перевезут в Велюнь. И над площадью Пилсудского один за другим прозвучали 36 гулких ударов — по одному от каждой делегации, в числе которых не было российской.

Галина Дудина