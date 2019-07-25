Трамп и Зеленский обсудили по телефону прошедшие выборы в Раду

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Темами беседы стали двустороннее сотрудничество в сферах энергетики и экономики, прошедшие на Украине парламентские выборы, санкционная политика в отношении России. Глава Белого дома также поздравил своего украинского коллегу с победой его партии «Слуга народа».

«Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США»,— говорится в сообщении об итогах беседы, опубликованного на сайте украинского президента.

Также господин Зеленский «поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию». Ранее новый президент Украины заявлял, что только президент США Дональд Трамп способен решить проблему со строительством газопровода «Северного потока-2» в пользу Киева.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, точная дата которого еще не определена.

Подробнее о готовящемся визите читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский немного не долетел до Белого дома».