Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке

Белый дом подтвердил подготовку встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она должна состояться на полях Генассамблеи ООН. Тон предстоящим переговорам задал вице-президент США Майк Пенс, который в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высоко оценил деятельность нового украинского руководства за «смелые действия по борьбе с коррупцией», а также подтвердил «непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины». Дополнительную актуальность переговорам придаст провал попыток в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу согласовать единую редакцию «формулы Штайнмайера» и договориться о разведении конфликтующих сторон.

В сообщении, опубликованном Белым домом по итогам переговоров Майка Пенса с Владимиром Зеленским, говорится: «Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке». Точная дата встречи не называется. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко отмечал, что украинская делегация прилетит в США 23 сентября.

До сих пор Дональд Трамп и Владимир Зеленский лично не встречались. Такой шанс был 1 сентября, когда в Польше состоялись мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Господин Зеленский на них приехал, а вот Дональд Трамп в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана Дориан. Главой американской делегации тогда стал Майк Пенс.

О чем пойдет речь на переговорах лидеров двух стран, в целом известно уже сейчас.

Майк Пенс в беседе с Владимиром Зеленским «подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», а также высоко оценил «смелые действия (украинского руководства.— “Ъ”) по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ».

Напомним, Владимир Зеленский не раз называл «уничтожение коррупции» своим приоритетом. В числе методов борьбы — реформа законодательства и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, «перезагрузка» прокуратуры, создание полноценной национальной системы электронного управления, усиление ответственности за коррупционные преступления.

В Киеве надеются на то, что усиливаться будет не только устная поддержка со стороны Вашингтона. Так, в разговоре с Майком Пенсом Владимир Зеленский, как сообщили в его офисе, «подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны». Напомним, что, по данным Пентагона, объем военной помощи Вашингтона Киеву с 2014 года превысил $1,5 млрд.

Между тем ранее это сотрудничество оказалось под угрозой: администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, целесообразно ли продолжать ежегодное выделение Киеву военной помощи на сумму $250 млн. Однако в итоге 12 сентября издание The Hill со ссылкой на заявление представителей комитета Сената по расходам сообщило: «Администрация президента США приняла решение разблокировать $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины». «Администрация поддерживает усилия Украины в области реформ и самообороны, а эти средства поспособствуют устремлениям Украины»,— сообщил изданию неназванный собеседник в администрации США. Тогда же в посольстве Украины в США поприветствовали решение и рассказали: «Подобная помощь в области безопасности предусматривает $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива по помощи Украине в области безопасности" и $115 млн в рамках программы Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн из этой же программы из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн».

Последний пример практического взаимодействия в сфере безопасности — международные учения Rapid Trident-2019, стартовавшие 17 сентября во Львовской области. В их рамках впервые прошли совместные учения с боевой стрельбой объединенного украинско-американского подразделения. Согласно сценарию, некая страна-агрессор внезапно вторглась на территорию Украины, а задачей украинско-американского подразделения было выбить врага с позиций и уничтожить его командный пункт. «По словам командира батальона подполковника вооруженных сил США Майкла Старза, эти учения являются серьезным прорывом в отношениях между НАТО и Украиной. Ведь они демонстрируют совместимость военных подразделений наших стран»,— сообщалось на странице сухопутных войск вооруженных сил Украины в Facebook.

Еще одна ключевая тема для обсуждения в Нью-Йорке — как с трибуны Генассамблеи ООН, так и на двусторонней встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа — урегулирование ситуации в Донбассе.

США не входят в «нормандскую четверку» (РФ, Украина, Франция, Германия), занимающуюся этой темой, но тесно взаимодействуют в других форматах. При этом ранее Владимир Зеленский на встрече с тогдашним советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном (был уволен со своего поста 10 сентября) заявил, что Киев был бы рад присоединению США к «нормандскому формату». Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия не исключил, что этот формат может быть расширен за счет США и Великобритании до декабря.

Правда, другие участники «нормандского формата» к инициативе отнеслись максимально сдержанно. А теперь, после провала переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу, участники которой 18 сентября должны были согласовать единую редакцию «формулы Штайнмайера» и договориться о разведении конфликтующих сторон, ситуация стала еще более сложной. Напомним, что успех переговоров в Минске открыл бы путь к саммиту «нормандской четверки», но теперь о его скором проведении говорить не приходится.

Павел Тарасенко