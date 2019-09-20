Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского 25 сентября

Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.

Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским продолжение экономических реформ на Украине. «Они рассмотрят дальнейшие возможности в дополнение к тому, что недавно было сделано, например, в сфере сотрудничества в области энергетики»,— сказал чиновник (цитата по ТАСС).

На встрече также пойдет речь о минских соглашениях. «Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны... придерживались своих обязательств в рамках минских соглашений»,— сообщил ведущий брифинга.

Дональд Трамп, в частности, также намерен обсудить со своим коллегой попытки Китая похитить интеллектуальную собственность на Украине.

Напомним, это будет первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они должны были провести переговоры в Польше, где в сентябре состоялись мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Господин Зеленский на них приехал, но президент США в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана Дориан.

Подробнее об ожидающейся встрече президентов Украины и США — в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».