МИД Украины отрицает информацию о давлении Трампа на Зеленского

Источники The Wall Street Journal (WSJ) утверждают, что во время телефонного разговора в июле президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что беседа лидеров двух стран «дружеской», и «никакого давления не было».

По данным WSJ, президент США «около восьми раз» призвал господина Зеленского сотрудничать со своим адвокатом Рудольфом Джулиани. Этим летом, как сообщала The New York Times, Госдеп помог господину Джулиани организовать встречу с высокопоставленным представителем новой украинской администрации. В ходе переговоров адвокат «настоятельно призывал» киевские власти начать расследование в отношении Джо Байдена. Его сын Хантер в мае 2014 года стал членом правления зарегистрированного на Кипре Burisma Holdings, занимающегося разведкой и добычей газа на Украине. Представители Республиканской партии США неоднократно заявляли, что частые поездки Джо Байдена в Киев могли быть связаны с продвижением бизнес-интересов компании его сына, но подтверждений тому найдено не было.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговор президентов двух стран был долгим и касался «многих вопросов, на которые надо было иметь довольно серьезные ответы». «Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют»,— сообщил министр радио Hromadske.

По мнению господина Пристайко, Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США. Министр отметил, что Украина ценит поддержку США, но остается независимым государством, у которого «есть свои тайны». «Те люди, которые занимаются украинские-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритете в отношениях с США»,— уточнил глава МИД Украины.

Как Рудольф Джулиани просил расследовать частые визиты Джо Байдена в Киев, читайте в публикации “Ъ”.