Американский ураган обрушился на Польшу

В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны. Об участии в них предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе около 20 глав государств и правительств. Некоторые из них, впрочем, в итоге отказались приехать на встречу. Особо пристальное внимание СМИ вызвало то, что в Варшаве не будет, причем по разным причинам, президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На рассвете 1 сентября 1939 года войска нацистской Германии атаковали польские военные склады в районе мыса Вестерплатте под Гданьском. С тех пор в этом месте ежегодно проходят траурные мероприятия. В 2009 году, в семидесятую годовщину тех событий, тогдашний польский премьер Дональд Туск принимал в Вестерплатте канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина. Десять лет спустя Ангела Меркель вновь посетит Польшу, а вот российского президента к участию в церемонии не пригласили. Один из главных гостей, президент США Дональд Трамп, отказался от поездки сам.

Отсутствие американского лидера стало одной из главных новостей в Польше в последние дни. Предполагалось, что Дональд Трамп приедет с трехдневным визитом — с 31 августа по 2 сентября. Повестка выглядела внушительно: выступление с программной речью у могилы Неизвестного солдата вместе с Ангелой Меркель и президентом Польши Анджеем Дудой, двусторонние переговоры с польским руководством о военном, экономическом и энергетическом сотрудничестве, подписание декларации о взаимодействии в сфере обороны, а также участие в мероприятиях на полях церемонии — в частности, первые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подобная активность американского президента была бы тем более на руку польским властям, что в октябре в Польше пройдут парламентские выборы, и нет гарантии, что правящая партия «Право и справедливость» на них победит.

Однако сначала появились слухи о сокращении визита Дональда Трампа. Затем было объявлено, что президент США прибудет не в субботу, а в воскресенье. И наконец, в четверг поздно вечером Вашингтон объявил, что визит переносится, а речь в Варшаве зачитает вице-президент Майк Пенс. Официальная причина — необходимость быть в стране, когда на Флориду обрушится ураган Дориан, и «удостовериться в том, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы» на подготовке к стихийному бедствию.

Объяснение звучало убедительно, тем более что в 2006 году отпуск во время урагана Катрина привел к катастрофическому падению рейтинга тогдашнего американского лидера Джорджа Буша-младшего.

«Решение президента США быть на месте полностью понятно. Речь идет о реальной угрозе»,— признал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, назвав польско-американские отношения «лучшими за всю историю». Польская оппозиция не преминула тем не менее отметить, что ураган ожидается в ночь на вторник, и президент Трамп мог бы успеть в Варшаву. Если бы хотел. «Визит американского президента должен был служить неопровержимым свидетельством того, что Польша встает с колен. Судачили, что Трамп отменит визы для поляков, объявит о значительном увеличении американских сил в Польше. Но мыльный пузырь, который надувался много дней, неожиданно лопнул»,— пишет Gazeta Wyborcza. «Дональд Трамп оценил, что "Право и справедливость" проиграет выборы»,— еще короче объяснил ситуацию бывший вице-премьер Роман Гертых.

До этого не меньше обсуждений в Польше вызвало то, что на церемонии не будет Владимира Путина. Информацию о том, что власти Польши не намерены приглашать российское руководство на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, в Варшаве подтвердили еще в марте. «Эти драматические события будут отмечаться Польшей вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем во имя мира во всем мире на основании принципов соблюдения международного права. К ним относятся страны—члены НАТО, ЕС и Восточного партнерства. Приглашения носят современный, а не исторический характер»,— пояснили тогда “Ъ” в пресс-службе президента Польши Анджея Дуды. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же назвал любые мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне и проходящие в отсутствие России, «неполноценными».

«Конечно, в России могут не понять, почему на мероприятиях не будет президента Путина, а будут делегации других стран. Но какая цель у этого мероприятия? Для Варшавы это, во-первых, отдать долг памяти героям и жертвам, а во-вторых, подать сигнал, что мы сделали выводы из прошлого и не допустим повторения такой катастрофы. А польские власти и большинство поляков после 2014 года уверены, что российские власти выводов из прошлого не сделали»,— заявил “Ъ” замдиректора Центра польско-российского диалога Лукаш Адамский. По его словам, в условиях избирательной кампании власти не хотели приглашать Россию «как ни в чем не бывало» и оказались перед выбором: либо найти дипломатическое решение, чтобы не приглашать ее вообще, либо пригласить «вместе с ФРГ как представителя страны-соагрессора» (напомним, в советской историографии Польский поход Красной армии 1939 года назывался «освободительным», в польской — «вторжением»). В итоге, резюмировал эксперт, «было решено отметить годовщину в кругу нынешних союзников».

Отметим, что пригласить Владимира Путина на встречу ранее рекомендовали и МИД Польши, и экс-президент Лех Валенса. Последний, впрочем, с оговоркой: российского президента стоило позвать, чтобы напомнить о нападении СССР на Польшу.

Между тем, как стало известно на этой неделе, от приглашения также отказались президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Оба, по словам их представителей, не захотели участвовать в церемонии, на которую пригласили не всех представителей бывших советских республик. «Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии,— заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.— Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия».

В общей сложности принять участие в памятных мероприятиях планировали представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе два десятка первых лиц. Однако, как заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерский, не исключено, что теперь, после отмены визита президента США, изменится состав и других делегаций.

Галина Дудина