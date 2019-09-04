«Мы знаем, кто создает всю эту неприятную атмосферу» Глава «Транснефти» Николай Токарев рассказал “Ъ” об отношениях с «Роснефтью»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 4 сентября заявил «РИА Новости», что «Транснефть» должна извиниться за высказывания своего представителя Игоря Демина. Тот на прошлой неделе прокомментировал предложения главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера, направленные премьеру Дмитрию Медведеву, об улучшении качества нефти в системе нефтепроводов. Как пояснил Игорь Сечин, ему «не понятно, почему пресс-секретарь ''Транснефти'' начал комментировать переписку между Шрёдером и правительством РФ». “Ъ” это пояснил глава «Транснефти» Николай Токарев.

— Игорь Сечин потребовал от «Транснефти» извинений в связи со словами пресс-секретаря компании. Готовы ли вы их принести?

— В наш адрес от главы «Роснефти» Игоря Сечина в среду прозвучали резкие указания что, если мы нормальные, воспитанные люди, то должны принести извинения за совершенно нормальный, на наш взгляд, содержательный комментарий.

В ответ я хочу сказать только одно: если они нормальные и воспитанные люди, то в первую очередь руководитель «Роснефти» должен дать указания своему пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву, который публично, официально постоянно посылает всех в непотребное место, извиниться перед теми, кого он туда посылает.





А уж потом давать указания нам, как поступать с нашим представителем.

— Действительно ли затягивается выплата компенсаций потребителям, получившим по трубопроводу «Дружба» некондиционную нефть?

— Сейчас правительство, Минэнерго, все заинтересованные ведомства и компании, которые так или иначе вовлечены в историю с загрязнением нефти, по вопросам компенсаций конструктивно взаимодействуют между собой.

— Предъявляли ли вам зарубежные потребители, в частности немецкие, какие-либо претензии в связи с текущим качеством нефти?

— Что касается претензий конкретно по Германии, мы знаем, кто организует там митинги на нефтеперерабатывающих заводах, кто создает всю эту неприятную атмосферу и вовлекает немецких коллег в эту конфликтную ситуацию. Все понятно: «Роснефти» нужно, чтобы она не кончалась («Роснефти» принадлежит контрольный пакет НПЗ в немецком Шведте.— “Ъ”).

— В «Роснефти» заявили, что выступают против смешивания загрязненной хлорорганикой нефти с нормальным сырьем до максимально разрешенного содержания ХОС в 6ppm, так как это искусственное ухудшение качества нефти. Действительно ли потребители не готовы принимать сырье с такими параметрами?

— Это самый настоящий блеф. Есть ГОСТ и техрегламенты, которые предусматривают такую норму, а мы работаем гораздо ниже такого уровня. Тем более если посмотреть мониторинг по портам Приморска и Усть-Луги, через которые нефть из нашей системы идет на экспорт, то можно увидеть, что там показатели содержания хлорорганики в пределах 2,5–3 ppm. Это совершенно нормальный нормативный показатель. И если сейчас вспомнить, как наши коллеги в Польше в Lotos (владеет НПЗ в Гданьске.— “Ъ”) работают, то они совершенно однозначно заявили, что это совершенно безопасный, естественный вариант нормализации нефти, которая оказалась некондиционной. Все разговоры о том, что нормы нужно снизить до 1 ppm (это одно из предложений Герхарда Шредера.— “Ъ”) — пусть они сначала обеспечат этот уровень, а мы посмотрим, как у них это получится.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко