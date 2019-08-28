«Роснефть» пунктов не сдает

Как и предполагал “Ъ”, «Роснефть» выступила против передачи «Транснефти» контроля над всеми пунктами приема нефти в магистральные нефтепроводы. В «Роснефти» считают, что это не гарантирует невозможность повторения коллапса на трубопроводе «Дружба». Теперь позиции госкомпаний должен будет примирить вице-премьер Дмитрий Козак, что едва ли удастся сделать быстро.

Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку оценить предложения «Транснефти» и «Роснефти» по контролю над приемо-сдаточными пунктами (ПСП), через которые нефть сдается в систему магистральных нефтепроводов, сообщил “Ъ” пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Такое поручение стало ответом на письмо главы совета директоров «Роснефти», экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, в котором тот выступил против предложений главы «Транснефти» Николая Токарева. Тот на встрече с премьером на прошлой неделе заявил о необходимости передать «Транснефти» операционный контроль над ПСП, многие из которых принадлежат нефтяным компаниям, и ввести единый стандарт для лабораторий, которые проверяют качество сдаваемой в систему нефти (см. “Ъ” от 20 августа).

Дмитрий Медведев, премьер-министр, 19 августа Деятельность «Транснефти» подлежит регулированию, а стало быть, деятельность всех тех, кто заходит в трубу

Как пишет Герхард Шредер, такие меры не помогут избежать повторения апрельской ситуации с нефтепроводом «Дружба», нефть в котором была загрязнена хлорорганическими соединениями. Он ссылается на то, что загрязнение произошло «в результате совместных действий работников "Транснефти" и третьих лиц», а система мониторинга «Транснефти» не смогла вовремя распознать загрязнение. Господин Шредер также подчеркивает, что передача ПСП в управление «Транснефти» приведет к дополнительным расходам нефтекомпаний.

Вместо этого «Роснефть» предлагает привлекать для мониторинга качества нефти независимых сюрвейеров как в точках сдачи, так и на выходе из системы. Герхард Шредер пишет и о необходимости усилить контроль над мини-НПЗ, «вплоть до прекращения деятельности при отклонении сдаваемой ими нефти от нормативных показателей», как и над предприятиями, аккумулирующими сырье мелких поставщиков без оборудования нефтеподготовки. Еще он предлагает ужесточить нормативы содержания хлорорганики в нефти «с учетом позиции покупателей» до 1 ppm (сейчас до 6 ppm).

В «Роснефти» “Ъ” заявили, что не комментируют официальную переписку. Но, как отметил представитель компании, «Роснефть» уже ведет дополнительный контроль качества сдаваемой в систему нефти, заключив договоры «с международно признанными независимыми инспекторскими организациями». «Сегодня, когда российским поставщикам нанесен огромный репутационный ущерб и доверие к качеству российской нефти у европейских потребителей подорвано, внедрение подобного инструмента критически важно»,— сказал он.

Советник главы «Транснефти» Игорь Демин заявил “Ъ”, что «от компании требуют улучшение качества нефти в системе и при этом лишают контроля над тем, что сливается в трубу».

По его словам, нынешняя ситуация, когда 152 независимых ПСП должны контролировать качество нефти, ничем не отличается от предлагаемых сюрвейеров. «Транснефть» выступает за передачу проб нефти независимым лабораториям, например международным SGS и Saybolt. Такая система сейчас работает на отводе от ВСТО на КНР и в порту Козьмино.

Ведущий эксперт ФНЭБ Игорь Юшков отмечает, что «Роснефть» и «Транснефть» пытаются использовать кризис вокруг «Дружбы» для продвижения своих инициатив. «Транснефть» подчеркивает, что, неся ответственность за качество нефти, компания должна иметь и полный контроль над системой. «Роснефть» же будет настаивать на создании структур, которым будут переданы функции трубопроводной монополии, что в итоге может поставить вопрос о необходимости существования «Транснефти». Пока, считает господин Юшков, централизованная модель управления, при которой нефтепроводы проще контролировать, выглядит более приемлемой для руководства страны, поэтому шансы Николая Токарева продвинуть свои идеи относительно ПСП кажутся более высокими.

Ольга Мордюшенко