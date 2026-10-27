FT: Россия и США в переговорах по Украине обсуждают нефтяные сделки

«Речь идет, в частности, о послевоенной экономической модели, призванной обеспечить долгосрочный рост и инвестиционные возможности для Украины, а также о потенциальных перспективах экономического сотрудничества с Россией в послевоенный период»,— сказал собеседник издания. По его словам, именно деловые договоренности могут стать основой комплексного мирного соглашения.