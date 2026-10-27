FT: Россия и США в переговорах по Украине обсуждают нефтяные сделки
Одной из тем последних переговоров России и США по Украине стали совместные проекты в сфере энергетики. Вашингтон выразил готовность вернуться к добыче нефти на Сахалине и подключиться к поставкам нефти в ЕС через трубопровод «Дружба». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Еще одно предложение — частично вернуть американским авиакомпаниям возможность использовать российское воздушное пространство для транзитных рейсов. Кроме того, Белый дом может рассмотреть и возобновление сотрудничества американских компаний с российскими в сфере производства и поставок титана.
«Речь идет, в частности, о послевоенной экономической модели, призванной обеспечить долгосрочный рост и инвестиционные возможности для Украины, а также о потенциальных перспективах экономического сотрудничества с Россией в послевоенный период»,— сказал собеседник издания. По его словам, именно деловые договоренности могут стать основой комплексного мирного соглашения.