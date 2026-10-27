В Кремле прошли переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи
Президент России Владимир Путин встретился с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Они провели рабочую встречу после участия в пленарной сессии саммита Форума стран — экспортеров газа.
Российский президент в начале встречи выделил две ключевые темы для обсуждения — международная повестка и двусторонние отношения. «Отмечаем позитивную динамику российско-экватогвинейских связей», — сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что в 2024 году в Малабо возобновило работу российское посольство, а сейчас продолжают действовать группы по сотрудничеству с Экваториальной Гвинеей в Госдуме и Совете Федерации.
Владимир Путин отметил, что страны потенциально могут нарастить поставки востребованной продукции, а также инвестировать прежде всего в проекты, связанные с энергетикой и горнодобывающей отраслью. Сфера торгово-экономического сотрудничества, по его словам, «несколько отстает», но ситуацию может исправить создание межправительственной комиссии.