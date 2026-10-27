В Кремле прошли переговоры Путина и президента Экваториальной Гвинеи

Владимир Путин отметил, что страны потенциально могут нарастить поставки востребованной продукции, а также инвестировать прежде всего в проекты, связанные с энергетикой и горнодобывающей отраслью. Сфера торгово-экономического сотрудничества, по его словам, «несколько отстает», но ситуацию может исправить создание межправительственной комиссии.