Подробно Тема (обновлено: 11.06.2019)

Минск 19 апреля заявил о проблеме с качеством нефти, поступающей в Белоруссию и Европу через трубопровод «Дружба». Нефть была загрязнена хлорорганикой. Из-за этого на несколько дней пришлось прервать транзит нефти. В ходе следствия были арестованы четверо подозреваемых в намеренном вбросе дихлорэтана в нефть на перевалочном узле в Самарской области. По версии следствия, таким образом члены ОПС пытались скрыть хищение нефти. Минск заявил об ущербе в «сотни миллионов долларов», в ответ на что российская сторона вспомнила о белорусских махинацияй 2012 года с экспортом нефтепродуктов под видом «растворителей», которые тогда обошлись российскому бюджету в $1,5 млрд. Последние новости и все самое важное о загрязнении нефти хлором — в теме «Ъ».