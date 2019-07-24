Хлорной нефти назначили компенсации

«Транснефть» в среду согласовала компенсацию за загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» на уровне до $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны будут документально подтвердить понесенные убытки. Пока общий размер выплат компания не называет. Но с учетом того, что загрязнено оказалось около 4,3 млн тонн нефти, максимальный уровень компенсации может достигать $470 млн.

Совет директоров «Транснефти» 24 июля согласовал размер выплат для грузоотправителей, пострадавших из-за загрязнения хлорорганикой нефтепровода «Дружба». Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится в сообщении компании. Общий размер затрат «Транснефти» на компенсацию за грязную нефть в сообщении не уточняется.

Проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, а ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен. После этого инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, четыре человека отправлены под домашний арест.

Транспортировка нефти была восстановлена 9 июня, компенсировать убытки должна «Транснефть».

Всего, по оценкам компании и источников “Ъ” на рынке, оказалось загрязнено около 4,3 млн тонн нефти — примерно 2% общего годового объема экспорта по системе.

Таким образом, предельный размер компенсации может достигать $470 млн. В частности, в Польшу и частично Германию ушло и было принято 690,5 тыс. тонн нефти, в Венгрию, Словакию и Чехию ушло еще 700 тыс. тонн. В Белоруссии оставалось около 1,3 млн тонн нефти, сейчас большая часть этих объемов вытеснена в Россию. Из Усть-Луги с 24 апреля по 7 мая отгружено около 1,6 млн тонн.

«Белнефтехим» снизил экспорт продукции на $800 млн из-за поставок загрязненной нефти из России, оценивал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой 21 июля. В конце июня Reuters и Bloomberg сообщали, что «Траснефть» будет платить Казахстану по $15 за баррель нефти (нефть казахстанских компаний отгружалась из Усть-Луги), общая сумма компенсации составит $76 млн — сюда входят убытки от потери качества, простоя и хранения грязного сырья. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским только первую часть претензий, связанных с перерывами в поставках нефти, вторая часть будет касаться переработки загрязненной нефти, сообщал 19 июля член правления Orlen Збигнев Лещиньский. По его словам, определение полного объема требований может занять более десяти недель.

Вся некондиционная нефть, которая находится в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, будет вытеснена к 16 августа, сообщал первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин. Нефть с повышенным содержанием хлорорганики, вытесненная в Россию, будет частично перерабатываться на российских НПЗ.

Татьяна Дятел