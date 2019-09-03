«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

Конфликт давних противников — «Роснефти» и «Транснефти», ведущих споры из-за загрязнения российской экспортной нефти в нефтепроводе «Дружба» весной, снова накалился. Нефтекомпанию оскорбили комментарии трубопроводной монополии в отношении письма с предложениями по контролю качества нефти в системе, которое написал премьер-министру Дмитрию Медведеву глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер. Также «Роснефть» выступила против планов «Транснефти» по подмешиванию грязной нефти к чистой и ее поставке на российские НПЗ и в Европу. Кремль в очередной раз предпочел не вмешиваться в споры сторон.
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В документе бывший канцлер Германии сделал ряд предложений по улучшению качества нефти в системе «Транснефти» на фоне ситуации с загрязнением сырья хлоридами в нефтепроводе «Дружба» в конце апреля (см. “Ъ” от 28 августа).
Помимо этого глава совета директоров «Роснефти» считает необходимым ужесточить стандарты содержания хлорорганики в нефти с 6 до 1 ppm и, возможно, остановить работу мини-НПЗ.
В ответ представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал, что компания поддерживает большинство предложений, изложенных в письме, но услуги сюрвейеров будут на порядок дороже услуг самой монополии по контролю качества нефти. По его словам, господин Шредёр может быть не осведомлен о том, что сама «Роснефть» в 2018–2019 годах сдавала в систему трубопроводов нефть с содержанием хлоридов до 8 ppm, а ее заводы рассчитаны на переработку даже более «жесткого» сырья.
В нефтекомпании считают, что это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. «Это означает, что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика»,— говорится в заявлении компании.
Во вторник в «Роснефти» сообщили, что обращение Герхарда Шрёдера к Дмитрию Медведеву в том числе «отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространенные в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти». Притом в компании отметили, что сейчас судьба всего объема суррогатного сырья не решена, претензии пострадавших грузоотправителей и их контрагентов не урегулированы, а конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шрёдера, «подвергаются публичному шельмованию».
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что там не будут вмешиваться и реагировать на продолжение публичного спора компаний, так как это «не наша прерогатива».
Публичная перепалка между представителями «Роснефти» и «Транснефти» по поводу кризиса с попаданием хлоридов в нефтепровод «Дружба» перешла в конфликт, непосредственно влияющий на бизнес. В начале июля добыча нефти в России упала до трехлетнего минимума из-за того, что ключевой добычный актив «Роснефти» «Юганскнефтегаз» сократил производство на 30%. В «Роснефти» винят в этом «Транснефть», которая ограничивает прием в систему. «Транснефть» объясняет, что была вынуждена это сделать, поскольку нефтекомпания не распределяет уже сданные в трубу 3,5 млн тонн.
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