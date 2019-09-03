Фигурантов дела о массовых беспорядках Фомина и Жукова перевели под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках: волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергея Фомина и студента ВШЭ Егора Жукова. Ранее Следственный комитет России (СКР) попросил смягчить обоим фигурантам меру пресечения.

Напомним, по версии следствия, Сергей Фомин направлял действия других участников несанкционированной акции 27 июля в Москве. После возбуждения уголовного дела мужчину объявили в розыск, но позднее он сам пришел в полицию.

Егор Жуков, как считало следствие, во время протестной акции руководил толпой. Сегодня, 3 сентября, с него были сняты обвинения по делу о массовых беспорядках. Однако перед этим ему предъявили новое обвинение — в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете за ролики в блоге на YouTube (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

27 июля в столице прошел несанкционированный митинг из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали свыше десяти человек. Четверым фигурантам — Кириллу Жукову, Евгению Коваленко, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву — помимо этого также предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти.

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Сегодня Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца приговорили к трем годам и двум годам колонии общего режима соответственно за применение насилия к представителям власти. Также к пяти годам колонии за твит о детях силовиков приговорили блогера Владислава Синицу.

В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено: Дмитрия Васильева, Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова.

О судах над участниками протестных акций — в публикации “Ъ” «Осужденные и освобожденные».