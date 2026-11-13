ФБР конфисковало похищенные хакерами с криптобиржи Binance $1,2 млрд
Федеральное бюро расследований США изъяло криптовалюту на сумму более $1,2 млрд, украденную в результате хакерской атаки на платформу Binance. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на публикацию ведомства.
Правительству США и частному сектору совместными усилиями удалось заморозить более $2,7 млрд из средств, похищенных у Binance. Министерство юстиции США сообщило, что получило судебное разрешение на изъятие или наложение ареста на сумму свыше $1,2 млрд из замороженных средств.
В ночь на 30 октября хакеры взломали криптобиржу Binance и вывели более $6,3 млрд. Власти США возложили ответственность за атаку на северокорейскую хакерскую группировку под названием TraderTraitor. Атака превзошла по масштабам взлом платформы Bybit в прошлом году, в результате которой хакеры украли более $1,5 млрд. Ранее Binance сообщила, что полностью компенсировала похищенные средства пользователей, направив более $6,3 млрд из собственных резервов компании.