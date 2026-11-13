ФБР конфисковало похищенные хакерами с криптобиржи Binance $1,2 млрд

Правительству США и частному сектору совместными усилиями удалось заморозить более $2,7 млрд из средств, похищенных у Binance. Министерство юстиции США сообщило, что получило судебное разрешение на изъятие или наложение ареста на сумму свыше $1,2 млрд из замороженных средств.