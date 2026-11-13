«Наши сервисы настроены на то, чтобы сформировать инфраструктуру доверия»

— Здесь похожий механизм. Мы в большинстве случаев сталкивались с эскроу в рамках сделок по купле-продаже недвижимости, в рамках 214-ФЗ этот механизм уже отработан. Также такие счета активно используются в сделках ИЖС, когда вы строите дом, и тоже этот механизм достаточно хорошо себя показывает. Но действительно, этим пулом операций эскроу не ограничивается. То есть такой механизм крайне полезен в сложных сделках, когда вы, возможно, покупаете какую-то компанию, бизнес, и есть много участников сделки, а также огромное количество разных обстоятельств, которые вы хотите сформулировать как отлагательные условия для раскрытия счета эскроу.