Сборная России заняла третье место в медальном зачете юношеской Олимпиады
Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете юношеской Олимпиады. Игры проходили в Дакаре с 31 октября по 13 ноября.
Сборная России состояла из 13 человек. Спортсмены выступили с национальной символикой. В общей сложности атлеты завоевали 14 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Обладателями наград высшей пробы стали пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, велогонщица Ангелина Новолодская, рапиристка Ульяна Белых, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева.
Лидером медального зачета стала команда Китая, в активе которой 33 медали (18–8–7). Второе место заняли японцы, завоевавшие 28 наград (11–8–9).
Всего на Играх было разыграно 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Впервые в истории олимпийского движения соревнования проходили в африканской стране.