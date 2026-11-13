Сборная России заняла третье место в медальном зачете юношеской Олимпиады

Сборная России состояла из 13 человек. Спортсмены выступили с национальной символикой. В общей сложности атлеты завоевали 14 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Обладателями наград высшей пробы стали пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, велогонщица Ангелина Новолодская, рапиристка Ульяна Белых, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева.