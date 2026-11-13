Замглавы Росмолодежи Аширова задержали по делу о госконтрактах с «Синергией»
В Москве задержали статс-секретаря — заместителя руководителя Росмолодежи Дениса Аширова. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщил РБК со ссылкой на три источника.
Уголовное дело связано с исполнением двух госконтрактов, заключенных Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах, сообщили «Ъ» в пресс-службе университета. Контракты заключили для создания и развития онлайн-программ повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью. Общая стоимость сделок превышала 40 млн руб. Пресс-служба университета добавила, что никому из сотрудников «Синергии» обвинения не предъявлены.
По данным источников РБК, силовики выясняют роль Дениса Аширова в реализации контрактов со стороны госзаказчика. В частности, проводится проверка возможного участия господина Аширова в организации исполнения соглашений, приемке выполненных работ и согласовании результатов. Денису Аширову грозит до 10 лет лишения свободы.
Сегодня днем обыски прошли в «Синергии», силовики изъяли у университета документацию. Следственные действия проводились по уголовному делу в отношении проректора университета по региональному развитию Михаила Ерофеева. По информации «Ъ», его обвиняют в хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта на создание онлайн-курса повышения квалификации.