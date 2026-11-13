Замглавы Росмолодежи Аширова задержали по делу о госконтрактах с «Синергией»

Уголовное дело связано с исполнением двух госконтрактов, заключенных Росмолодежью с университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах, сообщили «Ъ» в пресс-службе университета. Контракты заключили для создания и развития онлайн-программ повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью. Общая стоимость сделок превышала 40 млн руб. Пресс-служба университета добавила, что никому из сотрудников «Синергии» обвинения не предъявлены.