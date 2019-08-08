СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства. Сегодня, 8 августа, он добровольно сдался полиции.

«Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков»,— сообщило ведомство. Следствие сегодня будет ходатайствовать в суде о его аресте.

Адвокат господина Фомина Алексей Веселов позже сообщил, что СКР предъявил его подзащитному обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля, а не в их организации. «Только что Сергею Фомину предъявили обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ. Судебное заседание по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу назначено сегодня в Басманном районном суде на 16:00»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По словам господина Фомина, он был на отдыхе после обыска, а после того, как узнал, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.

Напомним, по данным «из открытых источников», на которые ссылается следствие, мужчина, покидая акцию 27 июля, взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти мимо оцепления. Позже СКР возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей этого ребенка, которые пришли на акцию с ним. Отмечалось, что на митинге родители передали малолетнего ребенка неназванному третьему лицу, и это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. По данным Telegram-канала Baza, «третье лицо» — это Сергей Фомин.

Сергей Фомин является волонтером штаба экс-кандидата Любови Соболь. Как сообщил радио «Свобода» отец ребенка Дмитрий Проказов, господин Фомин является двоюродным братом его жены.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура опротестовывает родительские права».

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».